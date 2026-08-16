Στην Πάτμο η Αμαλία Κωστοπούλου με... φθινοπωρινή διάθεση -Το απρόοπτο γεγονός που άλλαξε τα σχέδιά της - iefimerida.gr

Στην Πάτμο συνεχίζει τις διακοπές της η Αμαλία Κωστοπούλου. Το νησί της Αποκάλυψης αποτελεί για την ίδια και την οικογένειά της ένα σταθερό καλοκαιρινό καταφύγιο.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Αμαλία Κωστοπούλου επιστρέφει σταθερά στην Πάτμο, όπου η μητέρα της διατηρεί εξοχικό, για ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της, παρά τις υποχρεώσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες και την προτίμησή της για το φθινόπωρο.

Η τωρινή περιπέτεια με την υγεία της περιόρισε προσωρινά τις δραστηριότητές της στην παραλία, της έδωσε όμως την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική, πιο χαλαρή πλευρά του νησιού με βόλτες και αγορές.

Το φετινό καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς στα τέλη Μαΐου πραγματοποίησε τον θρησκευτικό της γάμο στη Μεσσηνία με τον Τζέικ Μέντγουελ, ο οποίος ακολούθησε τον πολιτικό γάμο τους στις ΗΠΑ.

Η παραμονή της στην Πάτμο αποτελεί τον ιδανικό επίλογο σε μια περίοδο γεμάτη σημαντικούς σταθμούς, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής θαλπωρής πριν την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου μοιράστηκε πρόσφατα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της μέσω Instagram, αποκαλύπτοντας μια απρόσμενη εξέλιξη.

Μια αιφνίδια γρίπη την ανάγκασε να τροποποιήσει τα σχέδιά της. Αντί για την καθιερωμένη ηλιοθεραπεία και τις βουτιές, η ίδια επέλεξε να περιηγηθεί στα γραφικά σοκάκια και τα τοπικά καταστήματα, κάνοντας αγορές.

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Ανυπομονεί για το φθινόπωρο η Αμαλία Κωστοπούλου

Παρά το γεγονός ότι διανύουμε την καρδιά του Αυγούστου, η Αμαλία Κωστοπούλου δεν έκρυψε την ανυπομονησία της για την έλευση του φθινοπώρου, εκφράζοντας μια διάθεση ανανέωσης εν μέσω της θερινής περιόδου.

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Η παρουσία της οικογένειας στο νησί μετρά πολλά χρόνια. Η Τζένη Μπαλατσινού διατηρεί εξοχική κατοικία στην Πάτμο, μετατρέποντας τον τόπο σε ένα δεύτερο σπίτι για τα παιδιά της. Η Αμαλία, παρά τις επαγγελματικές και προσωπικές της υποχρεώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, φροντίζει να επιστρέφει πάντα εκεί για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η τωρινή περιπέτεια με την υγεία της μπορεί να περιόρισε προσωρινά τις δραστηριότητές της στην παραλία, της έδωσε όμως την ευκαιρία να απολαύσει μια διαφορετική, πιο χαλαρή πλευρά του νησιού.

Από τον γάμο στη Μεσσηνία στις νησιώτικες διακοπές

Το φετινό καλοκαίρι έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Λίγους μήνες νωρίτερα, στα τέλη Μαΐου, η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύντροφός της, Τζέικ Μέντγουελ, πραγματοποίησαν τον θρησκευτικό τους γάμο στη Μεσσηνία, περιτριγυρισμένοι από στενούς συγγενείς και φίλους. Η λαμπερή τελετή στην Ελλάδα ακολούθησε τον πολιτικό γάμο που είχε προηγηθεί στις ΗΠΑ το φθινόπωρο του 2025.

Έτσι, η παραμονή της στην Πάτμο αποτελεί τον ιδανικό επίλογο σε μια περίοδο γεμάτη σημαντικούς σταθμούς, προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης και οικογενειακής θαλπωρής πριν την επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

