Σοκ με την υπόθεση του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης σε συσκευές του - iefimerida.gr

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις Φιλιππίνες, καθώς οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε συσκευές που ανήκαν στον Τόμας Μαρκλ.

Η αστυνομία των Φιλιππίνων γνωστοποίησε την είδηση στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε ο γιος του και ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν Μαρκλ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό βρέθηκε αποθηκευμένο σε τρεις κάρτες μνήμης και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία παρέδωσε στις αρχές ο 53χρονος Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε αφού η τοπική αστυνομία είχε ανακοινώσει, την περασμένη εβδομάδα, ότι είχε κατασχεθεί φορητός υπολογιστής που περιείχε παρόμοιο υλικό. Ο υπολογιστής είχε εντοπιστεί σε χώρο που εκτιμάται ότι αποτελούσε παλαιότερη κατοικία του Τόμας Μαρκλ.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας των Φιλιππίνων, Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ Τζούνιορ, τόνισε την ανάγκη να διαπιστωθεί η προέλευση του υλικού, να ταυτοποιηθεί ο υπεύθυνος και να εξεταστεί εάν έχουν παραβιαστεί οι νόμοι της χώρας.

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Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές στο Μεξικό πραγματοποίησαν την Τρίτη έφοδο σε αποθηκευτικό χώρο που μίσθωνε ο Τόμας Μαρκλ. Η επιχείρηση ακολούθησε ανώνυμη πληροφορία που διαβιβάστηκε τη Δευτέρα στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μπάχα Καλιφόρνια.

Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε ήδη ενημερώσει τις αρχές ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε σταματήσει να καταβάλλει το ενοίκιο από το 2024, ωστόσο τα προσωπικά του αντικείμενα παρέμεναν στον κλειδωμένο χώρο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν περιοδικά ασιατικής προέλευσης, ηλικίας περίπου 20 ετών, καθώς και εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Από την πλευρά της, η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να δήλωσε «πολύ αναστατωμένη» από τους ισχυρισμούς σχετικά με την κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών από τον πατέρα της.