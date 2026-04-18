«Δεν ψήνω ποτέ πια πατάτες με ελαιόλαδο ή βούτυρο -Τι χρησιμοποιώ για να τις κάνω τέλειες και τραγανές» - iefimerida.gr

Η Πάτι Καταλάνο, συντάκτρια γαστρονομίας μας δίνει συμβουλές για τις τέλειες πατάτες.

Η Πάτι Καταλάνο αναφέρει στο «thekitchn», ότι οι περισσότεροι, είτε λατρεύουν τη μαγιονέζα, είτε τους απωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η ίδια ανήκει στους φανατικούς υποστηρικτές της κι αυτό όχι μόνο λόγω γεύσης, αλλά και εξαιτίας της ευελιξίας της μαγιονέζας στη μαγειρική. Επισημαίνει ότι δεν πρόκειται μόνο για μία απλή αλοιφή για σάντουιτς ή βάση για σαλάτες, αλλά για ένα συστατικό που μπορεί να απογειώσει τόσο γλυκές όσο και αλμυρές συνταγές.

Τονίζει ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί τη μαγιονέζα συστηματικά στην προετοιμασία του δείπνου, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί το βασικό μυστικό για τις ψητές πατάτες της, οι οποίες, όπως λέει, αποκτούν ξεχωριστή υφή και γεύση.

Γιατί λειτουργεί η μαγιονέζα

Η Καταλάνο εξηγεί ότι η μαγιονέζα αποτελείται από απλά υλικά, όπως λάδι, αυγά και ένα όξινο στοιχείο, συνήθως λεμόνι ή ξύδι, επισημαίνοντας ότι αυτός ο συνδυασμός λειτουργεί ιδανικά στο ψήσιμο. Αναφέρει πως όταν οι πατάτες καλύπτονται με μαγιονέζα πριν μπουν στον φούρνο, επωφελούνται από όλα αυτά τα συστατικά ταυτόχρονα.

Πλεονεκτήματα στο ψήσιμο

Σύμφωνα με την ίδια, το λάδι της μαγιονέζας βοηθά τις πατάτες να ροδίσουν σωστά και να μην κολλήσουν στο σκεύος. Παράλληλα, σημειώνει ότι η μαγιονέζα προσφέρει επιπλέον γεύση, καθώς προσκολλάται στην επιφάνειά τους και συγκρατεί τα καρυκεύματα. Προσθέτει ότι η ανάμειξη των μπαχαρικών με τη μαγιονέζα πριν από το ψήσιμο εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή και αποτρέπει το κάψιμό τους σε υψηλές θερμοκρασίες.



Τραγανές πατάτες / Φωτογραφία: Shutterstock

Πώς να φτιάξετε πατάτες ψητές με μαγιονέζα

Η Καταλάνο προτείνει να πλένονται και να στεγνώνονται καλά οι πατάτες πριν τη χρήση, ώστε να αφαιρεθεί κάθε υγρασία. Στη συνέχεια, συμβουλεύει να αναμειγνύεται η μαγιονέζα με αλάτι, πιπέρι και άλλα καρυκεύματα και να προστίθενται οι πατάτες ώστε να καλυφθούν πλήρως. Αναφέρει ότι το ψήσιμο πρέπει να γίνεται στους 220°C μέχρι να μαλακώσουν, ενώ για μικρότερες πατάτες απαιτούνται περίπου 20 έως 25 λεπτά. Τέλος, προτείνει ένα σύντομο πέρασμα από το γκριλ, ώστε η φλούδα να γίνει τραγανή και να αποκτήσει έντονο χρώμα.

Η διαδικασία βήμα-βήμα:

Πλύνετε και στεγνώστε τις πατάτες. Ξεπλύνετε τις πατάτες για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά και στη συνέχεια στεγνώστε τις με μια καθαρή πετσέτα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα υγρασίας. Ανακατέψτε τις πατάτες με μαγιονέζα και καρυκεύματα. Ανακατέψτε τη μαγιονέζα, το αλάτι kosher, το μαύρο πιπέρι και τα επιθυμητά καρυκεύματα σε ένα μπολ. ​​Προσθέστε τις πατάτες και ανακατέψτε για να καλυφθούν με το μείγμα μαγιονέζας. Ψήστε τις πατάτες. Μαγειρέψτε τις πατάτες στους 220°C μέχρι ένα μαχαίρι να γλιστρήσει εύκολα στο κέντρο της μεγαλύτερης πατάτας. Για πολύ μικρές baby πατάτες, υπολογίστε χρόνο ψησίματος 20 έως 25 λεπτά. Ψήστε στο γκριλ για να γίνει τραγανή η φλούδα. Μόλις οι πατάτες μαλακώσουν σαν μαχαίρι και ψήστε μέχρι η φλούδα να ροδίσει και να γίνει τραγανή, για 2 έως 3 λεπτά.

