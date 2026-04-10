Το extreme Πάσχα για την Ευγενία Σαμαρά στην Ισλανδία -Μέσα σε παγετώνες περιγράφει γεωθερμικά φαινόμενα - iefimerida.gr

Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε εικόνες και βίντεο από το ταξίδι της στην Ισλανδία το οποίο έχει έντονο εξερευνητικό χαρακτήρα.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια άφησε για λίγο τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και ταξίδεψε βόρεια και όπως φαίνεται στις εντυπωσιακές φωτογραφίες θέλησε να ανακαλύψει το φυσικό πλούτο της συγκεκριμένης χώρας.



Ευγενία Σαμαρά: «Έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκερη»

«Αυθεντική παιδικότητα και έκπληξη. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα και έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκερη. Ανακαλύπτοντας την Ισλανδία μέρα πρώτη. Τι βλέπουμε; Πίδακες νερού aka γεωθερμικά φαινόμενα aka geysers. Πώς λειτουργούν;

Κάτω από τη γη υπάρχει μάγμα, ζεσταίνει το νερό και παγιδεύεται σε υπόγεια κανάλια, αυξάνεται η πίεση μέχρι το νερό να φτάσει σε σημείο βρασμού και μπουμ!», έγραψε στην πρώτη της ανάρτηση.

«Το πιο νόστιμο νερό που έχω πιει στη ζωή μου»

Σε δεύτερο post σημείωσε: «Snorkeling στη Silfra ανάμεσα στις τεκτονικές πλάκες της Βόρειας Αμερικής και Ευρασίας. Από εμένα είναι ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ!!!

Εδώ βουτάς στα ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ του πλανήτη (φιλτραρισμένα από ΛΑΒΑ) και το νερό που πίνεις ενώ κολυμπάς είναι το πιο νόστιμο που έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Η θερμοκρασία του είναι 2 βαθμούλιδες και ενώ με τις στολές δεν νιώθεις κάτι, τα χεράκια μου ένιωσαν πολλά.

Fun Fact: Οι πλάκες απομακρύνονται περίπου 2 εκατοστά τον χρόνο, οπότε η Silfra μεγαλώνει συνεχώς».

«Ανακαλύψαμε τις παγοσπηλιές που αλλάζουν κάθε χρόνο»

«Σε αυτό το ποστ θα βρεις μπόλικη πολύχρωμη αγάπη• Την εκατοστή μέρα αυτού του χρόνου, συναντήθηκα με τους φίλους μου στο νησί και πήγαμε για ορειβασία στον παγετώνα Vatnajökull, τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ισλανδίας και από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης.

Εκεί ανακαλύψαμε τις παγοσπηλιές του που αλλάζουν κάθε χρόνο (ακόμα και μέσα στην ίδια σεζόν) γιατί λιώνουν, μετακινούνται και ξανασχηματίζονται συνεχώς.

Fun fact: Το έντονο μπλε στις ice caves δημιουργείται επειδή ο πάγος είναι τόσο πυκνός που απορροφά όλα τα άλλα μήκη κύματος του φωτός εκτός από το μπλε», ανέφερε στην τρίτη της ανάρτηση.



