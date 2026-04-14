Πού πέρασαν το Πάσχα οι Έλληνες celebrities -Ποιοι πήγαν στα νησιά, ποιοι έφυγαν εξωτερικό, δείτε φωτό - iefimerida.gr

Ξεχωριστή λάμψη είχε και το φετινό Πάσχα και σε αυτό βοήθησαν με τις αναρτήσεις τους οι Έλληνες celebrities, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο στα social media.

Ηθοποιοί, παρουσιαστές και άλλα γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz με το υλικό που ανέβασαν όλες αυτές τις μέρες μας έκαναν να ταξιδέψουμε μαζί τους από την πανέμορφη Κέρκυρα και την Τήνο μέχρι την κοσμοπολίτικη Ίμπιζα, αλλά και τη μακρινή Κορέα.

Η Φαίη Σκορδά στη Βόρεια Ελλάδα

Τη Φαίη Σκορδά την είδαμε σε βίντεο στη Θεσσαλονίκη, αλλά όπως μας ενημέρωσε τις επόμενες μέρες, έκανε tour και βρέθηκε σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς αλλά και στα Πορρόια.

Στην Τήνο ο Γιώργος Λιάγκας

Ο Γιώργος Λιάγκας προτίμησε κλασικά την αγαπημένη του Τήνο, όπου τον είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην επίσκεψή του με τη Μαρία Αντωνά στη Μεγαλόχαρη, ενώ ο παρουσιαστής δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει και τις βουτιές του, εκμεταλλευόμενος τον καλό καιρό.

Στη Μύκονο με τον Γεροντιδάκη η Ντορέττα Παπαδημητρίου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου βρέθηκε στη Μύκονο και δεν παρέλειψε να μας δείξει πόσο ερωτευμένη είναι, καθώς δημοσίευσε φωτογραφίες της με τον αγαπημένο της, Γιώργο Γεροντιδάκη.

Τσαλίκης με Ντε Γκρες στην Αγία Φιλοθέη

Ο Γιώργος Τσαλίκης βρέθηκε να κάνει Ανάσταση στην Αθηνά και μάλιστα μαζί με τους γιους του, τον Νικόλαο Ντε Γκρες και άλλους πιστούς κράτησαν τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, στην Ιερά Μονή Αγίας Φιλοθέης, όπως είδαμε στο βίντεο που ανέβασε στα social media.

Χρηστίδου, Κοντοβά, Ανδριολάτου στην Κέρκυρα

Η πρωταγωνίστρια των ημερών ήταν αναμφίβολα η Κέρκυρα, όπου η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με τους γιους της, η Χριστίνα Κοντοβά και η Κλέλια Ανδριολάτου απόλαυσαν από κοντά το ξακουστό έθιμο με τους Μπότηδες. Μάλιστα, τις δύο τελευταίες τις είδαμε να διασκεδάζουν και να χορεύουν ξέφρενα και σε νυχτερινή έξοδό τους.

Στο Αγκίστρι η Παπουτσάκη

Η Κατερίνα Παπουτσάκη βρέθηκε στο Αγκίστρι με τους γιους της, επιλέγοντας χαλαρές οικογενειακές στιγμές δίπλα στη φύση, μια ανάσα από την Αθήνα.

Αλεκ Πίτερς και Τζορτζ Πάπας σούβλισαν τον οβελία

Αλλά και ο άσος του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, ο Άλεκ Πίτερς, θέλησε να τηρήσει τις ελληνικές παραδόσεις και μαζί με τον φίλο του, Ελληνοαμερικανό επίσης μπασκετμπολίστα Τζορτζ Πάπας σούβλισαν αρνί και γιόρτασαν παρέα το ελληνικό Πάσχα, όπως μας έδειξαν στα social media.

Στην Κορέα η Ελεονώρα Ζουγανέλη

Από την άλλη, η Ελεονώρα Ζουγανέλη με το σύντροφό της Νίκο Συρίγο, βρέθηκαν πολύ μακριά από όλα τα έθιμα του Πάσχα, αφού ταξίδεψαν στη μακρινή Κορέα. Σε ένα ταξίδι ζωής, όπως το χαρακτήρισε η τραγουδίστρια, η οποία ανέβασε στιγμιότυπα από τις εκδρομές τους.

Στην Ιμπιζα λίγο πριν τον γάμο η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα

Το εξωτερικό προτίμησε και η Αθηνά Οικονομάκου με το σύντροφό της Μπρούνο Τσερέλα. Η νεαρή ηθοποιός μάλιστα φωοτγραφήθηκε με το μαγιό της σε παραλία της Ίμπιζας, όπου φαίνεται ότι ήθελε να αποκτήσει το ιδανικό μαύρισμα για να εντυπωσιάσει με το νυφικό της το επόμενο διάστημα αφού ο γάμος της με τον Ιταλο αργεντινό μπασκετμπολίστα πλησιάζει.

Στη Ρώμη η Μπέττυ Μαγγίρα οικογενειακώς

Στη γειτονική Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη επέλεξε να περάσει τις διακοπές του Πάσχα η Μπέττυ Μαγγίρα με τον Δημήτρη Μάζη και τις κόρες τους. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός κατέκλυσε το λογαριασμό της στο Instagram με φωτογραφίες τους από διάφορα μέρη της ιταλικής πρωτεύουσας.

Στην Ισπανία η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο

Στα ξένα ταξίδεψε και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία της αγκαλιά με το σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλος από την όμορφη Σεβίλλη της Ισπανίας.