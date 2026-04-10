Πού θα κάνουν Πάσχα οι Έλληνες celebrities -Από την Κόρινθο μέχρι τις Μπαχάμες και τις Σεϋχέλλες - iefimerida.gr

Τα social media έχουν γεμίσει με φωτογραφίες και βίντεο πολλών γνωστών προσώπων της showbiz από τους προορισμούς που επέλεξαν να κάνουν φέτος Πάσχα.

Κάποιοι επέλεξαν τον τόπο καταγωγής τους, άλλοι ταξίδεψαν σε κοντινούς προορισμούς όπου διατηρούν εξοχικό ή διαμένει η πατρική οικογένειά τους και κάποιοι άλλοι έφυγαν για άλλη γη κι άλλα μέρη, όπως οι Μπαχάμες, η Μάλτα ή το Βόρειο Σέλας! Ας δούμε πώς απολαμβάνουν τις πασχαλινές διακοπές τους οι Έλληνες celebrities…

Στην Αρχαία Κόρινθο η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους γιους της

Η Αρχαία Κόρινθος έχει γίνει σταθερός προορισμός για τις πασχαλινές διακοπές της Σταματίνας Τσιμτσιλή και του Θέμη Σοφού, καθώς είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του γνωστού δικηγόρου. Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα με τις κόρες και το γιο τους από τις χαλαρές στιγμές τους.

Φαίη Σκορδά: Το ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με το σύντροφό της

Η Φαίη Σκορδά επέλεξε φέτος να περάσει τις ημέρες του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, έναν από τους πιο αγαπημένους της προορισμούς. Μάλιστα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε να απολαμβάνει μια χαλαρή βόλτα στη θέση του συνοδηγού, με φόντο την παραλία της πόλης και τον Λευκό Πύργο, με τον μέλλοντα σύζυγό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη στη θέση του οδηγού.

Οικογενειακές διακοπές για τον Παύλο Ντε Γκρες στις Μπαχάμες

Ο Παύλος Ντε Γκρες και η Μαρί Σαντάλ απολαμβάνουν στιγμές οικογενειακής χαλάρωσης με τα παιδιά τους στο Harbour Island στις Μπαχάμες, όπου διατηρούν εξοχική κατοικία.

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου στην Αράχωβα με τον Πάρη

Δημήτρης Αλεξάνδρου και Ρία Ελληνίδου, η οποία αυτές τις ημέρες δεν έχει νυχτερινές εμφανίσεις, βρέθηκαν στην Αράχωβα, όπου το μοντέλο έχει τις επιχειρήσεις του. Μαζί τους βέβαια, είναι και ο τριών ετών γιος του Δημήτρη Αλεξάνδρου, από τη σχέση του με την Ιωάννα Τούνη, καθώς αυτές είναι οι μέρες του μήνα που ζει μαζί του.

Ταξίδι στη Μάλτα για τον Σταύρο Σβήγκο και τη Γιολάντα Καλογεροπούλου

Στη Μάλτα βρέθηκαν οι ηθοποιοί Σταύρος Σβήγκος και Γιολάντα Καλογεροπούλου και μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους και τις βόλτες τους στα μέρη που επισκέφτηκαν.

Η Marseaux έκανε βαρκάδα στη Ρώμη

Η νεαρή τραγουδίστρια βρέθηκε για Πάσχα στην ιταλική πρωτεύουσα και μεταξύ άλλων μας έδειξε ότι προσπάθησε να κάνει βαρκάδα. Σε άλλες φωτογραφίες της την είδαμε να απολαμβάνει κλασική ιταλική πίτσα, ενώ επισκέφτηκε και το Βατικανό.

Σαν παιδί η Ευγενία Σαμαρά στο Βόρειο Σέλας

Έναν διαφορετικό προορισμό επέλεξε η Ευγενία Σαμαρά. Η ηθοποιός ταξίδεψε στην Ισλανδία και το Βόρειο Σέλας, όπου περιγράφοντας την εμπειρία της, έγραψε: «Αυθεντική παιδικότητα και έκπληξη. Έτσι ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα και έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκερη».

Από το Περού με αγάπη η Στεφανία Γουλιώτη

Η ηθοποιός Στεφανία Γουλιώτη επέλεξε τη Λατινική Αμερική και το μακρινό Περού, όπου την είδαμε να ποζάρει στην έρημο, αλλά και μέσα στη ζούγκλα.

Για τρέλες στις Σεϋχέλλες η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε έναν τροπικό προορισμό για τις διακοπές της και έφυγε από την αρχή σχεδόν της Μεγάλης Εβδομάδας για τις Σεϋχέλλες. Σε ένα από τα βίντεο μάλιστα είδαμε ότι στην παρέα της είναι και ο prman Χάρης Σιανίδης.

Λιάγκας και Αντωνά για προσκύνημα στην Τήνο

Γιώργος Λιάγκας και Μαρία Αντωνά πετάχτηκαν μέχρι το κυκλαδίτικο νησί, όπου ο γνωστός παρουσιαστής και δημοσιογράφος διατηρεί εξοχικό, για να περάσουν εκεί τις διακοπές του Πάσχα. Φυσικά, δεν παρέλειψαν να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη, από όπου δημοσίευσαν και φωτογραφίες.