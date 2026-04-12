Πώς θα καθαρίσεις σαν επαγγελματίας την σούβλα μετά το ψήσιμο του αρνιού -Βήμα προς βήμα η διαδικασία - iefimerida.gr

Σε αυλές, μπαλκόνια και ταράτσες, οι Έλληνες σουβλίζουν σήμερα, Κυριακή του Πάσχα, τον παραδοσιακό οβελία, με τις ψησταριές να έχουν πάρει… φωτιά.

Κάποια στιγμή όμως, όταν η σούβλα αδειάσει και το πασχαλινό τραπέζι και το γλέντι τελειώσει , τότε αρχίζουν τα δύσκολα.

Πώς θα καθαρίσουμε την σούβλα μετά το ψήσιμο του αρνιού; Μια δύσκολη και βρώμικη δουλειά, που κάποιος πρέπει να την κάνει. Ωστόσο, όπως πολλά πράγματα, και αυτό δεν θέλει κόπο, «θέλει τρόπο».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόλπο για να καθαρίσεις τη σούβλα σαν επαγγελματίας

Αρχικά καθαρίζουμε την σούβλα πολύ καλά με καυτό νερό, προκειμένου να λιώσουν όσα λίπη έχουν κολλήσει πάνω.

Με ένα χοντρό σύρμα τρίβουμε καλά την σούβλα για να φύγουν τα υπολείμματα του αρνιού

Σε ένα μπολάκι αραιώνουμε σε χλιαρό - ζεστό νερό υγρό πιάτων.

Με ένα σφουγγάρι πιάτων τρίβουμε την σούβλα.

Ξέπλυνε με μπόλικο καυτό νερό και στέγνωσέ τη με ένα

βαμβακερό πανί.

Για το τέλος, κόψε ένα λεμόνι και πέρασε με αυτό τη σούβλα, για να απομακρύνεις και τις τελευταίες οσμές.

Ξερά κρεμμύδια για το καθάρισμα σχάρας



Επειδή σε πολλά σπίτια δεν σουβλίζουν μόνο αρνί, δεν χρειάζεται μόνο η σούβλα καθάρισμα αλλά και οι σχάρες. Γι αυτές υπάρχει ένα άλλο κόλπο που είναι αποτελεσματικό.



Το κόλπο αυτό δεν ενδείκνυται για σχάρες που έχουν βαριά λίπη ή έχουν ήδη κρυώσει. Αν όμως η σχάρα είναι ακόμη ζεστή, μπορείτε να την καθαρίσετε γρήγορα με ξερό κρεμμύδι.

Κόψτε ένα ξερό κρεμμύδι στη μέση και στερέωσε το ένα κομμάτι σε ένα πιρούνι. Στη συνέχεια, τρίψε με την κομμένη πλευρά όλη την επιφάνεια της σχάρας.



Το κρεμμύδι βοηθά να απομακρυνθούν τα λίπη και τα καμένα υπολείμματα, ενώ βοηθά και στον καθαρισμό της επιφάνειας. Για πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μπορείτε στο τέλος να τη πλύνετε και με υγρό πιάτων.