Το χάλογουιν πάρτι της Ελένης Φουρέιρα και της Κόνι Μεταξά -Απίθανες μεταμφιέσεις και σκηνικό, δείτε βίντεο και φωτό - iefimerida.gr

Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου είναι αφιερωμένο στο Χάλογουιν και η Ελένη Φουρέιρα με την Κόνι Μεταξά έστησαν ένα απίθανο πάρτι.



Οι δύο τραγουδίστριες με έμπνευση από το American Horror προσκάλεσαν αγαπημένους φίλους καλώντας τους να τιμήσουν την γιορτή του Χάλογουιν.



Μέσα από stories αποκαλύφθηκε το σκηνικό τρόμου που είχε στηθεί, αλλά και οι εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, με τις οικοδέσποινες Ελένη Φουρέιρα και Κόνι Μεταξά να κλέβουν τις εντυπώσεις. Ορισμένοι από τους καλεσμένους έκαναν άκρως ανατρεπτικές μεταμφιέσεις εμπνευσμένοι από το American Horror που ήταν και το θέμα του πάρτι.

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Φωτογραφίες και βίντεο από το πάρτι της Ελένης Φουρέιρα και της Κόνι Μεταξά

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