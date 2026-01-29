Παρουσιάστρια καιρού του BBC αναστάτωσε το κοινό με την εμφάνισή της -To viral βίντεο - iefimerida.gr

Η παρουσιάστρια του δελτίου καιρού του BBC Lizzie Rizzini προκάλεσε αναστάτωση στους τηλεθεατές λόγω μίας λεπτομέρειας στην ενδυμασία της.

Η 49χρονη εμφανίστηκε με ένα κομψό τζιν φόρεμα με φερμουάρ και ψηλοτάκουνα παπούτσια. Ωστόσο, κάποιοι παρατήρησαν μία μαύρη λωρίδα στο πόδι που τους θύμισε δαντελωτές κάλτσες.

Το βίντεο με την παρουσιάστρια καιρού του BBC

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκλήθηκε φρενίτιδα. «Όλοι οι μπαμπάδες αναγκάστηκαν να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» αστειεύτηκε ένας στο X, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι δεν είχαν ξαναδεί ποτέ να φαίνονται οι καλτσοδέτες στο BBC. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Σίγουρα φωτίζει τον μουντό καιρό».

Ωστόσο, παρά τα εκατοντάδες σχόλια που ακολούθησαν, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι αυτό που συνέβη ήταν μάλλον πιο απλό...

«Χωρίς να θέλω να χαλάσω τον ενθουσιασμό σας, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι σορτς ποδηλασίας ή θερμικό» έγραψε μία χρήστης. Ένας άλλος υπαινίχθηκε ότι μπορεί να επρόκειτο για ιμάντα μηρού που χρησιμοποιήθηκε για να κρατάει το μικρόφωνό της ψηλά.

Ένα σχόλιο έγραφε «Υπάρχει ζωή μετά την Κάρολ Κέρκγουντ», αναφερόμενο στη θρυλική μετεωρολόγο του BBC, η οποία την Τρίτη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το δίκτυο τον Απρίλιο μετά από περισσότερα από 25 χρόνια.