Viral βίντεο με εκατ. views: Παριζιάνοι χορεύουν στη μέση του δρόμου το «All I want for Christmas is you» ενώ χιονίζει - iefimerida.gr

Ένα απίθανο βίντεο από το Παρίσι με άκρως χριστουγεννιάτικη διάθεση κάνει εδώ και λίγες ημέρες τον γύρο του Διαδικτύου.

Το βίντεο που ανέβασε ο χορευτής Jikamanu στο TikTok πριν από τρεις ημέρες μετρά ήδη 12,9 εκατ. προβολές και έχει γίνει viral σε όλες τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, λοιπόν, βλέπουμε την αυθόρμητη αντίδραση ενός πλήθους στο νυχτερινό Παρίσι όταν άρχισε να πέφτει το πρώτο χιόνι για φέτος, με τον Jikamanu να τους αιφνιδιάζει κουβαλώντας ένα τεράστιο ηχείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κόσμος, που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολυσύχναστο δρόμο έξω από μπαρ του Παρισιού, ξεκινά να χορεύει ξέφρενα και να τραγουδά υπό τους ήχους του απόλυτου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού «All i want for Christmas is you» της Μαράια Κάρεϊ.

Κάποιοι φαίνεται να φορούν μπουφάν, κασκόλ και σκουφιά, ενώ άλλοι κρατούν το ποτό τους ή τα ψώνια τους, αλλά όλοι μαζί χοροπηδούν χαρούμενα, γελούν και διασκεδάζουν με την ψυχή τους.

«Είναι δυνατόν να φέρεις χαρά και ευθυμία στο Παρίσι;» γράφει η λεζάντα του βίντεο, ενώ πάνω του αναφέρει «Pov: Χορεύοντας κάτω από το χιόνι στο Παρίσι;».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος χορευτής έχει ανεβάσει πολλά ακόμη βίντεο, που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετάσχει στα χορευτικά του δρόμου τύπου flashmob.