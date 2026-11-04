Η Πάρις Τζάκσον ζητά 600 εκατ. δολάρια από την περιουσία του πατέρα της για την ίδια και τα αδέρφια της -Ποιος τη διαχειρίζεται - iefimerida.gr

Εξακόσια εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία του πατέρα της Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί η Πάρις, κατηγορώντας τον επί χρόνια εκτελεστή της διαθήκης του ότι δεν της τα δίνει.



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που δημοσίευσαν αμερικανικά δίκτυα, η 28χρονη τραγουδίστρια ζητά από τον δικαστή να διατάξει την μεταφορά 600 εκατομμυρίων δολαρίων στο οικογενειακό καταπίστευμα του Μάικλ Τζάκσον και υποστηρίζει πως δεν υπάρχει κανένας βάσιμος λόγος για τον οποίο τα χρήματα δεν έχουν μεταφερθεί, περισσότερα από 17 χρόνια μετά τον θάνατο του «βασιλιά της ποπ».



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Η Πάρις Τζάκσον υποστηρίζει ότι, παρά το γεγονός πως η περιουσία του πατέρα της έχει αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια και διαθέτει αποθεματικά εκατοντάδων εκατομμυρίων, το καταπίστευμα που προορίζεται για την ίδια και τα δύο αδέρφια της, τον Πρινς και τον Μπίγκι, παραμένει χωρίς χρηματοδότηση.



Στην αίτηση, η οποία κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, στρέφεται ευθέως κατά του Τζον Μπράνκα, του εκτελεστή της διαθήκης και επί χρόνια διαχειριστή της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον. Τον κατηγορεί ότι διατηρεί έναν «σιδηρούν έλεγχο» πάνω στα τρία παιδιά, αποφασίζοντας ο ίδιος πότε και εάν θα λαμβάνουν χρήματα από την πατρική τους κληρονομιά.

Ο διαχειριστής της περιουσίας του πατέρα της, Τζον Μπράνκα

Ο Μπράνκα, δικηγόρος και πρόεδρος της Michael Jackson Company, είχε προσληφθεί αρχικά από τον ίδιο τον τραγουδιστή το 1985. Αποχώρησε από την ομάδα του το 2006, έπειτα από διαφωνίες για οικονομικά ζητήματα, αλλά επέστρεψε το 2009, μόλις οκτώ ημέρες πριν από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

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Τι ισχυρίζεται η Πάρις Τζάκσον

Σύμφωνα με τη διαθήκη του Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά του θα έπρεπε να αρχίσουν να λαμβάνουν εισόδημα από τα αντίστοιχα μερίδιά τους στο καταπίστευμα μόλις συμπλήρωναν το 21ο έτος της ηλικίας τους. Ωστόσο, η Πάρις ισχυρίζεται ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ και ότι, αντί για τα προβλεπόμενα ποσά, τα αδέλφια λαμβάνουν μικρότερες χρηματικές παροχές, το ύψος των οποίων καθορίζει ο Μπράνκα.

Τα αδέρφια της Πάρις Τζάκσον, Πρινς και Μπίγκι

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ο έλεγχος που ασκεί ο τελευταίος στις οικονομικές παροχές λειτουργεί αποτρεπτικά, εμποδίζοντας τα τρία αδέλφια να αμφισβητήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την περιουσία του πατέρα τους. Όπως αναφέρεται στην προσφυγή, όταν η ίδια άρχισε πέρυσι να εκφράζει αντιρρήσεις για τη διαχείριση της κληρονομιάς, μεταξύ άλλων για δώρα προς συνεργάτες του Μπράνκα που χαρακτήρισε «μη προβλεπόμενα από συμβάσεις», οι αντιδράσεις που αντιμετώπισε ήταν ιδιαίτερα έντονες.

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Η Πάρις κάνει λόγο για επιθετικές δικαστικές ενέργειες, δημόσιες επιθέσεις και μείωση κατά εκατομμύρια δολάρια των χρηματικών ποσών που χορηγούνταν στην ίδια και στα αδέλφια της. «Αυτή η συμπεριφορά και αυτός ο τρόπος διαχείρισης δεν πρέπει να συνεχιστούν», αναφέρει χαρακτηριστικά στην αίτησή της.

Και τι απαντά εκπρόσωπος της διαχείρισης της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον δήλωσε στο Page Six ότι οι δικηγόροι της Πάρις γνωρίζουν πως η πλήρης χρηματοδότηση του φιλανθρωπικού ιδρύματος και των ατομικών καταπιστευμάτων των δικαιούχων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί προτού διευθετηθούν ορισμένες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η συνεχιζόμενη διαμάχη με την αμερικανική φορολογική υπηρεσία (IRS), η οποία έχει διεκδικήσει από την περιουσία του τραγουδιστή 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα.

Η επιθυμία του Μάικλ Τζάκσον

Σύμφωνα με το δικαστικό έγγραφο, ο Μάικλ Τζάκσον επιθυμούσε κάθε ένα από τα παιδιά του να λάβει το ένα τρίτο του αρχικού κεφαλαίου του αντίστοιχου καταπιστεύματός του μόλις συμπλήρωνε το 30ό έτος της ηλικίας του.

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Στη συνέχεια, θα λάμβαναν το μισό από το υπόλοιπο μερίδιό τους όταν γίνονταν 35 ετών, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα τους καταβαλλόταν εξ ολοκλήρου όταν συμπλήρωναν τα 40.

Ο Πρινς πρόκειται να γίνει 30 ετών σε τέσσερις μήνες, ενώ η Πάρις γίνεται 29 ετών τον Απρίλιο και ο Μπίγκι 25 ετών τον Φεβρουάριο.

Η Πάρις υποστηρίζει ότι η περιουσία του Μάικλ Τζάκσον διαθέτει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του καταπιστεύματος, ενώ παράλληλα μπορεί να καλύψει και τις υφιστάμενες οικονομικές της υποχρεώσεις.