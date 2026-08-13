Η Πάρις Τζάκσον μίλησε για την πρώτη συνάντηση με τη μητέρα της, όταν ήταν 15 -Ο λόγος που είχαν αποξενωθεί - iefimerida.gr

Η Πάρις Τζάκσον μίλησε για την πρώτη φορά που γνώρισε τη μητέρα της, Ντέμπι Ρόου.

Σε συνέντευξη στο podcast «Call Her Daddy»,η 28χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός ανέφερε ότι άρχισε να ρωτά για τη μητέρα της όταν ήταν περίπου 10 ή 11 ετών. Όπως είπε, όταν έμαθε το όνομά της, ένιωσε ότι η απάντηση ήταν αρκετή και προχώρησε παρακάτω.

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Τελικά γνωρίστηκαν όταν η Πάρις ήταν περίπου 15 ετών και οι δύο γυναίκες άρχισαν να έρχονται πιο κοντά προς το τέλος της εφηβείας της. Μιλώντας για την πρώτη τους συνάντηση, την περιέγραψε ως σχετικά χαμηλών τόνων. «Θυμάμαι να κατεβαίνω κάτω και ήταν στο σαλόνι με τη γιαγιά μου. Μπήκα μέσα. Της είπα απλώς, "Γεια σου, μαμά", και εκείνη μου είπε, "Γεια". Κάθισα. Μιλήσαμε για ένα δευτερόλεπτο. Μετά βγήκαμε έξω για την ημέρα και απλώς χαλαρώσαμε», είπε η Πάρις.



Η 28χρονη εξήγησε επίσης ότι η σχέση τους την έχει βοηθήσει να καταλάβει πως το να μπαίνει κανείς σε μια σχέση χωρίς προσδοκίες αφήνει χώρο για μια πιο φυσική σύνδεση. Όπως είπε, όταν υπάρχουν προσδοκίες μπορεί να προκύψουν απογοήτευση, εκνευρισμός ή ακόμη και δυσαρέσκεια, ενώ χωρίς αυτές δημιουργείται χώρος ώστε κάτι αυθεντικό να εξελιχθεί οργανικά.

Η οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον

Η Πάρις είναι ένα από τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον. Ο τραγουδιστής απέκτησε με τη Ρόου και τον μεγαλύτερο γιο του, Πρινς, 29 ετών, ενώ ο μικρότερος γιος του, Μπίγκι, 24 ετών, γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Η Ρόου παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1996, αφού τον είχε γνωρίσει ενώ εργαζόταν ως βοηθός σε δερματολογικό ιατρείο. Απέκτησαν τον Πρινς το 1997 και την Πάρις το 1998. Χώρισαν το 2000 και η Ρόου παραχώρησε την πλήρη επιμέλεια των παιδιών στον Τζάκσον. Μετά το διαζύγιο, η Ρόου εγκαταστάθηκε στο Πάλμντεϊλ της Καλιφόρνια, όπου ασχολήθηκε με την εκτροφή αλόγων και έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η Πάρις Τζάκσον με τη μητέρα της /Φωτογραφία: Paris Jackson/Instagram

Το 2013, πηγή είχε δηλώσει στο PEOPLE ότι η Πάρις και η Ρόου είχαν αρχίσει να αποκαθιστούν τη σχέση τους, έπειτα από μια περίοδο αποξένωσης. Τότε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Πάρις είχε απευθυνθεί στη μητέρα της επειδή ήθελε να δημιουργήσουν μια σχέση. Η Ρόου ήταν θετική και η γιαγιά της Πάρις, Κάθριν Τζάκσον, στήριζε την προσπάθεια. Η σχέση τους συνέχισε να αναπτύσσεται. Το 2017, η Πάρις συνεχάρη τη Ρόου μέσω Instagram, όταν η μητέρα της ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού. Η Ρόου είχε τότε μιλήσει για τη στήριξη της κόρης της, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο» της και λέγοντας ότι ήταν δίπλα της καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. «Ήταν μαζί μου όλο αυτό το διάστημα. Ήταν εκεί. Στο πρώτο τηλεφώνημα, της πήρε 30 δευτερόλεπτα [για να επικοινωνήσει] όταν το έμαθε», είχε πει, μιλώντας στο Entertainment Tonight.

Πιο πρόσφατα, τον Φεβρουάριο, η Πάρις μοιράστηκε στα Instagram Stories φωτογραφίες με τη μητέρα της, μεταξύ των οποίων μία όπου χαμογελούν μαζί και μία όπου αγκαλιάζονται σε εξωτερικό χώρο.