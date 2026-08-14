Η απάντηση της Πάρις Τζάκσον σε θαυμαστή που την αποκάλεσε «βρώμικη» -Λόγω των πολλών τατουάζ της - iefimerida.gr

Απάντηση σε έναν σχολιαστή που επέκρινε την εκτεταμένη συλλογή τατουάζ της έδωσε η Πάρις Τζάκσον.



Το E! News δημοσίευσε στις 12 Αυγούστου στο Instagram μια ανάρτηση σχετικά με την 28χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό και τη συνάντησή της με τη μητέρα της για πρώτη φορά.

«Αυτά τα τατουάζ σε κάνουν να δείχνεις βρώμικη»: Η απάντηση της Πάρις Τζάκσον

Στην πρώτη φωτογραφία η Πάρις Τζάκσον εικονίζεται με ένα λευκό φόρεμα με ανοιχτό μπούστο στο οποίο διακρίνεται ένα τατουάζ εμπνευσμένο από τα τσάκρα, κατά μήκος του κέντρου του στήθους της.



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«Είναι πανέμορφη, αλλά αυτά τα τατουάζ την κάνουν να δείχνει βρώμικη και αφαιρούν από την εμφάνισή της», έγραψε κάποιος κάτω από την ανάρτηση, με την Πάρις Τζάκσον να απαντά με ένα δικό της καυστικό σχόλιο. «Ωχ όχι, τι θα κάνω τώρα (είμαι βρώμικη ακόμη και χωρίς τα τατουάζ)», έγραψε.



Ο συγκεκριμένος φαν όμως επέμεινε και απάντησε: «Πάρις Τζάκσον, όπως είπα, είσαι πανέμορφη και τα τατουάζ αφαιρούν από την εμφάνισή σου. Γιατί τα έβαλες με την τελειότητα; Δεν "σημαδεύεις" κάτι που είναι τέλειο».



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Η αγάπη της Πάρις Τζάκσον για τα τατουάζ - Έχει πάνω από 80

Να σημειωθεί πως η Πάρις Τζάκσον έχει αποκτήσει περισσότερα από 80 τατουάζ με την πάροδο των χρόνων. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό People τον Αύγουστο του 2022, η κόρη του Μάικλ Τζάκσον είχε αποκαλύψει πως το πρώτο της τατουάζ ήταν ένα αυθόρμητο σχέδιο. «Είναι πάνω στο στήθος μου, είναι ένας εξωγήινος» είπε, σημειώνοντας ότι το έκανε αυθόρμητα όταν ήταν μικρότερη. «Απλώς το ήθελα – κάπως έτσι είναι όλα μου τα τατουάζ», είπε, προσθέτοντας: «Έχω κάνει και μερικά μόνη μου».



Ένα από τα τατουάζ της έχει ιδιαίτερα προσωπική σύνδεση με τον αείμνηστο πατέρα της, Μάικλ Τζάκσον. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2017, η Πάρις έκανε τη λέξη «Applehead» τατουάζ με καλλιγραφικά γράμματα στο αριστερό της πόδι — ένα χαϊδευτικό που χρησιμοποιούσαν άνθρωποι από το στενό περιβάλλον του ερμηνευτή του «Thriller».

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«Με κάθε βήμα που κάνω, σηκώνεις το πόδι μου και με οδηγείς μπροστά», έγραψε τότε η Πάρις Τζάκσον ως λεζάντα σε φωτογραφία του τατουάζ στο Instagram, προσθέτοντας: «Σ’ αγαπώ».