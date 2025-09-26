Πάρις Ρούπος: Ποιος είναι ο κωμικός που αποκάλεσε την ελληνική σημαία «βοθρολύματα» και απολύθηκε από την Pizza Fan - iefimerida.gr

Από τη Λάρισα και τις πρώτες του παραστάσεις ως γραφίστας που στη συνέχεια έγινε stand-up κωμικός, μέχρι τις ατάκες για την Κύπρο, την Ελληνική σημαία και τον Τσάρλι Κερκ που πυροδότησαν θύελλα αντιδράσεων, η πορεία του Πάρι Ρούπου αποκαλύπτει πώς το χιούμορ δεν μπορεί να ακροβατεί ανάμεσα στη σάτιρα και την κοινωνική ευαισθησία.

Άλλωστε η απόλυσή του από μια μεγάλη αλυσίδα στο χώρο της εστίασης για την οποία εργαζόταν, δείχνει ότι υπάρχουν κάποια θέματα που αγγίζουν ευαίσθητες κοινωνικές χορδές και δεν μπορεί κανείς κωμικός στο βωμό του γέλιου να αγγίζει.

Ποιος είναι ο κωμικός Πάρις Ρούπος

Ο Πάρις Ρούπος γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1986 στη Λάρισα, όταν όλος ο πλανήτης είχε στραμμένα τα μάτια του στο πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ. Σπούδασε γραφιστική στα ΤΕΙ Αθήνας και παράλληλα με τη δουλειά αυτή άρχισε να ασχολείται με το stand up comedy.

«Η κωμωδία με έλκυε ανέκαθεν, σε κάθε της μορφή. Πέρασε μια περίοδος δοκιμής στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησα, όπου κλήθηκα να αποφασίσω μέσα μου αν ήθελα να βρίσκομαι στη σκηνή ή να συνεχίσω να βρίσκομαι στο κοινό» θα πει σε παλαιότερη συνέντευξή του. Τον Δεκέμβριο του 2014 ήταν ο νικητής του 4ου Φεστιβάλ Stand-Up Comedy που διοργανώθηκε στην Αρχιτεκτονική.



Η πρώτη του σόλο παράσταση, με τίτλο «Δουλίτσα Να Υπάρχει», παρουσιάστηκε την περίοδο 2020-2022 σε Αθήνα και επαρχία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον του κοινού για τον συνδυασμό λογοπαιγνίων και ειρωνείας. Στη συνέχεια, με το «Όχι Μανάδες» πραγματοποίησε πανελλήνια περιοδεία σε περισσότερες από τριάντα πόλεις, ενώ το 2025 επανήλθε με το τρίτο του σόλο, «Κυριλέ», όπου σχολίασε από το κακό ίντερνετ στους αρχαιολογικούς χώρους μέχρι τη γοητεία που ασκούν τα hate comments στα κοινωνικά δίκτυα. Η πορεία του, ωστόσο, δεν κύλησε μόνο με γέλια. Από νωρίς, ο Ρούπος έδειξε ότι δεν διστάζει να αγγίξει ευαίσθητα ζητήματα.

Το 2023, σε παράσταση με αναφορά στην Κύπρο, η ατάκα του «Όλοι έχουν τη μισή Κύπρο» και το λογοπαίγνιο «η μόνη ένωση που υπάρχει στην Κύπρο είναι ανάμεσα στα φρύδια τους» προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Το βίντεο αποσύρθηκε, με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει.

Πριν από λίγες ημέρες σε παράσταση στη Δραπετσώνα, νέες ατάκες έφεραν τον κωμικό στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σχολιάζοντας την τεράστια ελληνική σημαία που υψώνεται απέναντι από τον χώρο, είπε: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι», προσθέτοντας στη συνέχεια τη φράση που πυροδότησε θύελλα: «Η ελληνική σημαία είναι για τα βοθρολύματα». Λίγο αργότερα, αναφέρθηκε στη δολοφονία του Αμερικανού Τσάρλι Κερκ με το σχόλιο να είναι «Νεκρός από σφαίρα ο Τσάρλι Κερκ… Συγχαρητήρια! Γιατί η καμπάνια του αυτή επιτέλους βρήκε στόχο». Στην ίδια παράσταση περιέλαβε επίσης σατιρικά σχόλια για τους Ναζί και αναφορές στη σφαγή του Μελιγαλά, προκαλώντας περαιτέρω ένταση.

Οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες και μαζικές. Στα κοινωνικά δίκτυα χιλιάδες χρήστες εξέφρασαν οργή, ενώ κάποια πολιτικά πρόσωπα μίλησαν για ασέβεια στα εθνικά σύμβολα. Η εταιρεία Pizza Fan, με την οποία συνεργαζόταν διαφημιστικά, ανακοίνωσε τη διακοπή συνεργασίας, σημειώνοντας ότι θεωρεί ακατάλληλη τη χρήση τέτοιων σχολίων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει: «Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο, με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα, οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι, πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια "πιστεύω", οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να φέρουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».



Από την πλευρά του ο κωμικός προσπάθησε να δικαιολογηθεί και σε δηλώσεις του εξήγησε ότι ««Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα γι' αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν, ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κόσμος αντέδρασε «με γέλιο και χειροκροτήματα». Παράλληλα μιλώντας στον ΣΚΑΙ αναφέρθηκε στο βίντεο που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ο οποίος καλούσε σε μποικοτάζ της pizza fun λέγοντας ότι «Χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς - και προς την εταιρεία (σ.σ. την Pizza Fun, με την οποία συνεργαζόταν ο Πάρις Ρούπος) και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων», ανέφερε ο Πάρις Ρούπος.

Η υπόθεσή του stand up comedian έθεσε εκ νέου στο τραπέζι τη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης. Για κάποιους, η κωμωδία οφείλει να προκαλεί και να ανοίγει δύσκολες συζητήσεις για άλλους, η αναφορά σε ιστορικές τραυματικές στιγμές ή εθνικά σύμβολα δεν μπορεί να περνά ως σάτιρα. Το βέβαιο είναι ότι ο Ρούπος, μέσα σε λίγα χρόνια, κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο συζητημένους κωμικούς της χώρας και όχι τόσο για τα αστεία του, αλλά και για τις συνέπειες που αυτά προκάλεσαν.