Η Πάρις Χίλτον ντύθηκε πριγκίπισσα Μπελ και τα παιδιά της «Κηροπήγιο» και «Φλιτζανάκι» -Την έκραξαν οι φαν - iefimerida.gr

Η Πάρις Χίλτον θέλησε να δείξει στους θαυμαστές της τι επέλεξε η οικογένειά της να ντυθεί για το Halloween, αλλά σίγουρα δεν περίμενε να δεχθεί τόση κριτική.



Η 45χρονη ηθοποιός, επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε τη Δευτέρα στα social media φωτογραφίες των στολών που αποφάσισαν να φορέσουν η ίδια, ο σύζυγός της, Κάρτερ Ρέουμ και τα δύο τους παιδιά. Όπως μπορεί να δει κανείς, το θέμα που επέλεξαν ήταν από την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».

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Η Πάρις Χίλτον ως πριγκίπισσα Μπελ και τα παιδιά της... φλιτζανάκι και κηροπήγιο

Συγκεκριμένα, η Πάρις Χίλτον ντύθηκε πριγκίπισσα Μπελ, φορώντας ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα, διακοσμημένο με κόκκινα τριαντάφυλλα και glitter. Το φόρεμα διέθετε έναν εφαρμοστό κορσέ και μια τεράστια φούστα ενώ ολοκλήρωσε το λουκ της με ένα ασορτί κόσμημα στον λαιμό, γάντια και μια καστανή περούκα.

Ο σύζυγός της είχε μεταμφιεστεί στο «Τέρας», φορώντας μπλε και κίτρινα ρούχα και μια τεράστια μάσκα.

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Τα άκουσε από τους φαν της: «Τα παιδιά σου θα έπρεπε να είναι οι πρωταγωνιστές»

Ωστόσο, οι στολές των δύο παιδιών της ήταν αυτές που τράβηξαν πραγματικά την προσοχή των χρηστών του διαδικτύου. Ο γιος της, ο 3χρονος Φοίνιξ, είχε ντυθεί το κηροπήγιο, ενώ η κόρη της, η δίχρονη Λόντον, είχε μεταμφιεστεί στο φλιτζανάκι Τσιπ.



Πολλοί ήταν αυτοί που δυσαρεστήθηκαν με την απόφασή της να ντυθεί η ίδια ως ο «κεντρικός χαρακτήρας», αντί να αφήσει αυτό τον ρόλο στα παιδιά της, κατηγορώντας την ότι «κλέβει την παράσταση».



«Το να κλέβεις την παράσταση από τα ίδια σου τα παιδιά είναι ναρκισσισμός σε άλλο επίπεδο», έγραψε ένας χρήστης στο Χ. «Πότε θα έρθει η σειρά των παιδιών σου να είναι οι πρωταγωνιστές;», αναρωτήθηκε ένας άλλος.



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«Αυτό είναι θλιβερό. Δεν είσαι πλέον εσύ η πρωταγωνίστρια. Άφησε τα παιδιά σου να χαρούν την παιδική τους ηλικία», σχολίασε ειρωνικά ένας τρίτος με έναν ακόμη να προσθέτει: «Χαριτωμένο, αλλά τα παιδιά θα έπρεπε να είναι οι πρωταγωνιστές εδώ».



«Είναι περίεργο να κάνεις τον εαυτό σου πριγκίπισσα και να χρησιμοποιείς το παιδί σου ως διακοσμητικό στοιχείο, για να είμαι ειλικρινής», ήταν το σχόλιο ενός ακόμη χρήστη, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Είναι εντελώς αποκρουστικό να χρησιμοποιείς τα παιδιά σου ως αξεσουάρ για το Halloween. Αδιανόητο».



Κάποιοι την υπερασπίστηκαν

Βέβαια, υπήρξαν και άλλοι που έσπευσαν να την υπερασπιστούν, χαρακτηρίζοντας τις στολές «εμβληματικές» και «χαριτωμένες».



«Είναι τόσο χαριτωμένες. Πάντα ήθελα να φορέσω το φόρεμα της Μπελ. Εσύ ζεις το όνειρο και σου πηγαίνει φανταστικά», έγραψε με ενθουσιασμό ένας χρήστης με έναν άλλον να προσθέτει: «Ε, ναι! Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια».



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«Μόλις μάθαμε ότι οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά δεν επιτρέπεται πλέον να είναι πριγκίπισσες. Η ζωή τους τελείωσε. Από εδώ και πέρα είναι μόνο μητέρας», σχολίασε σαρκαστικά ένας χρήστης, απαντώντας σε κάποιον που την επέκρινε.