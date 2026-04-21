Νόμιζε ότι παρήγγειλε μια μεταλλική αψίδα για τον κήπο του από το Temu, αλλά αυτό που παρέλαβε δεν ήταν αυτό που περίμενε [βίντεο] - iefimerida.gr

Πίστευαν ότι βρήκαν την τέλεια αψίδα για τον κήπο τους, αλλά οι διαδικτυακές αγορές από το Temu δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται.



Η 38χρονη Λούσι Γουόκερ και ο σύζυγός της Γουίλιαμ ήθελαν να παραγγείλουν μια αψίδα για να φυτέψουν λουλούδια γύρω της για να ομορφύνουν τον κήπο τους. Έτσι λοιπόν, όταν είδαν στο Temu μία που κόστιζε μόλις 11,19 λίρες, έσπευσαν να την παραγγείλουν.



Ο Γουίλιαμ μάλιστα, είχε ήδη αγοράσει λουλούδια για να τα τοποθετήσει γύρω από την αψίδα.



Η παραγγελία που τους ήρθε από το Temu

Όταν όμως έφτασε το πακέτο στις 13 Απριλίου, άρχισαν να υποψιάζονται πως κάτι δεν πήγαινε καλά, κρίνοντας από το μέγεθός του. Ανοίγοντάς το, συνειδητοποίησαν ότι αυτό που περίμεναν να είναι μια μεταλλική κατασκευή ήταν στην πραγματικότητα ένα δισδιάστατο, τυπωμένο κομμάτι υφάσματος.



«Ψωνίζω αρκετά συχνά online και συνήθως ο σύζυγός μου μού ζητά να παραγγέλνω εγώ τα πράγματα, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισε να πάρει την πρωτοβουλία και να παραγγείλει μόνος του κάποια πράγματα. Έψαχνε μια αψίδα για τον κήπο ώστε να φυτέψει λουλούδια γύρω της, είδε τη φωτογραφία, δεν διάβασε σωστά την αγγελία και νόμιζε ότι είχε βρει μια ευκαιρία. Μόλις όμως ήρθε το πακέτο, κατάλαβε τι είχε συμβεί», είπε η Λούσι.

«Τον έπιασαν κορόιδο»

Από την πλευρά του ο Γουίλιαμ είπε ότι γέλασε όταν συνειδητοποίησε το λάθος του, ωστόσο, η σύζυγός του λέει ότι ένιωσε «ντροπή» και «απογοήτευση». «Νομίζω ότι ντράπηκε, γιατί τον "έπιασαν κορόιδο", καθώς κι εμείς κοροϊδεύαμε τους άλλους όταν την πατούσαν με online αγορές. Στην αρχή δεν κατάλαβε τι ήταν, γι’ αυτό άρχισα να τον βιντεοσκοπώ – μόλις το κράτησε στα χέρια του, τότε συνειδητοποίησε ότι ήταν απλώς μια εικόνα και όχι η πραγματική αψίδα. Ήταν απογοητευμένος - είχε σχέδια γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο να τη στήσει στον κήπο».

Η Λούσι παραδέχτηκε ότι το λάθος συνέβη επειδή ο Γουίλιαμ δεν διάβασε σωστά την περιγραφή του προϊόντος στη σελίδα της Temu. «Δεν νομίζω ότι διάβασε σωστά την περιγραφή. Αν δεν έχεις συνηθίσει να παραγγέλνεις από τέτοιες ιστοσελίδες, μπορείς πολύ εύκολα να την πατήσεις. Θα συμβούλευα τον κόσμο να διαβάζει προσεκτικά την περιγραφή—είναι από αυτές τις περιπτώσεις που, αν κάτι φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε μάλλον δεν είναι. Νομίζω ότι η Temu θα έπρεπε να κάνει τις καταχωρίσεις και τις περιγραφές των προϊόντων πιο σαφείς, αλλά και οι καταναλωτές πρέπει να αναλαμβάνουν ένα μέρος της ευθύνης και, όταν κάνουν online αγορές, να διαβάζουν τι ακριβώς αγοράζουν αντί να κάνουν βιαστικά κλικ».

Τι απαντά εκπρόσωπος της Temu

Εκπρόσωπος της Temu δήλωσε στην Daily Mail : «Κατανοούμε πόσο απογοητευτικό μπορεί να είναι όταν μια αγορά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Η Temu απαιτεί από τους πωλητές να παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές, εικόνες και προδιαγραφές για κάθε καταχώριση, και ενθαρρύνουμε τους αγοραστές να τα εξετάζουν προσεκτικά πριν την αγορά. Σε περίπτωση που ένα προϊόν φτάσει κατεστραμμένο ή δεν είναι όπως περιγράφεται, οι πελάτες μπορούν να ζητήσουν πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 90 ημερών, ενώ η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο για βοήθεια».