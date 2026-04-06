Έφυγε από τη ζωή η Πάρη Λεβέντη, πρώην Μις Ευρώπη και ηθοποιός -Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα - iefimerida.gr

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της ηθοποιού και πρωταγωνίστριας των καλλιστείων Πάρη Λεβέντη μετέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τα social media.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο ηθοποιός εξήγησε ότι μετά από πολλές προσπάθειες ενημερώθηκε πως η πρωταγωνίστρια του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία ζούσε στην Αγγλία με άλλο όνομα, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο σε ηλικία 89 ετών.



Σπύρος Μπιμπίλας: «Γλυκιά μου κυρία καλό ταξίδι»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε σχετικά: «Μετά από προσπάθεια και διασταυρώσεις πολλών ημερών ήρθε το θλιβερό νέο. Η παλιά πρωταγωνίστρια και σταρ των καλλιστείων Πάρη Λεβέντη, που συχνά μίλαγα μαζί της στο fb και ζούσε με άλλο όνομα στην Αγγλία, έφυγε από κοντά μας τον Νοέμβριο. Γλυκιά μου κυρία καλό ταξίδι».

Η ανάρτησή του:



Τα καλλιστεία που είχε κατακτήσει η Ζωή Λάσκαρη

Η Πάρη Λεβέντη γεννήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 1936. Το 1959, αφού είχε βάλει στοίχημα με την παρέα της, πήρε μέρος στα Καλλιστεία, καταφέρνοντας να μπει στην τελική δωδεκάδα. Τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς» είχε κατακτήσει η Ζωή Λάσκαρη, η οποία συμμετείχε με το ψευδώνυμο Αμαρυλλίς, ενώ τον τίτλο «Μις Ελλάς» είχε κερδίσει η Υακίνθη Καραβίτη.

Η Πάρη Λεβέντη με το ψευδώνυμο Καρυάτις είχε στεφθεί «Ελληνίς 1959». Στις αρχές Αυγούστου της ίδιας χρονιάς είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε πάρει τον τίτλο «Μις Ευρώπη» και μετά τον τίτλο «Βασίλισσα της Διεθνούς Ομορφιάς».

Με τον Θανάση Βέγγο στην ταινία «Ο βασιλιάς της γκάφας»

Το 1960 η Πάρη Λεβέντη έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία «Η αυγή του θριάμβου», σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού και σε παραγωγή της δικής της εταιρείας, Ρίσσα Φιλμ. Ακολούθησαν οι ταινίες «Η ζωή μου αρχίζει με σένα» (1961) και «Τέρμα τα δίφραγκα» (1962). Το 1962 γύρισε δύο ταινίες με τον Θανάση Βέγγο, «Ο βασιλιάς της γκάφας» και «Ζήτω η τρέλα», αλλά και την ταινία «Το καλοκαίρι της οργής» με τον Κώστα Κακκαβά. Η τελευταία της ταινία ήταν οι «Υπερήφανοι αετοί», σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Φυλακτού.



Οι δύο γάμοι και οι μπουτίκ ρούχων στο Λονδίνο

Η Πάρη Λεβέντη σε μια καλλιτεχνική εκδήλωση στην Αθήνα γνώρισε τον σκηνοθέτη Φίλιππο Φυλακτό. Ο γάμος τους έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 1959. Ήταν ο πρώτος γάμος της Λεβέντη και ο δεύτερος του Φυλακτού. Το Σεπτέμβριο του 1960 γεννήθηκε η κόρη τους, Αγάπη. Το 1962 η Πάρη Λεβέντη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου και στις 17 Μαΐου 1965 το ζεύγος Λεβέντη-Φυλακτού χώρισε.

Το 1968 είχε μετακομίσει στο Λονδίνο με τη μητέρα της και την κόρη της. Εκεί άνοιξε δύο μπουτίκ γυναικείας μόδας, κοντά στο αγγλικό πολυκατάστημα Harrods, τις οποίες και διατήρησε για πάνω από δύο δεκαετίες. Στις 6 Φεβρουαρίου 1999 η Πάρη Λεβέντη παντρεύτηκε τον καθηγητή Τζον Ρουζέκι και έτσι πήρε το όνομα Κρις Ρουζέκι.

