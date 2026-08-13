Ειδικοί συμφωνούν: Για να παραμείνουν οι πετσέτες ευωδιαστές και απαλές, πρέπει να βάζετε ένα καπάκι ξύδι στο πλυντήριο - iefimerida.gr

Υπάρχουν λίγα πράγματα πιο απολαυστικά από το να βγαίνουμε από το μπάνιο και να τυλιγόμαστε σε μια απαλή, αφράτη πετσέτα που απορροφά το νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, για να διατηρήσει αυτή την αίσθηση μετά από πολλές πλύσεις, δεν αρκεί η επιλογή μιας καλής πετσέτας. Ο τρόπος πλυσίματος, η ποσότητα του απορρυπαντικού και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε παίζουν σημαντικό ρόλο.

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Το «100% βαμβάκι» θεωρείται μία από τις καλύτερες επιλογές για ανθεκτικές και απορροφητικές πετσέτες. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και το καλύτερο ύφασμα μπορεί να γίνει σκληρό και τραχύ αν χρησιμοποιούμε υπερβολικό απορρυπαντικό ή προϊόντα που επιβαρύνουν τις ίνες.

Το κόλπο στην πρώτη πλύση

Η πρώτη πλύση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αντί για μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού, συνιστάται μικρή δόση και ένα σύντομο πρόγραμμα. Παράλληλα, καλό είναι να αποφεύγεται το μαλακτικό.

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, όμως η αποφυγή του βοηθά τις πετσέτες να διατηρήσουν την απορροφητικότητά τους. Στις επόμενες πλύσεις προτιμώνται ήπια απορρυπαντικά, ευαίσθητα προγράμματα και κρύο ή χλιαρό νερό, ώστε οι ίνες να φθείρονται λιγότερο.

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Ένα καπάκι λευκό ξύδι αντί για μαλακτικό

Ένα από τα πιο δημοφιλή κόλπα είναι η αντικατάσταση του μαλακτικού με μικρή ποσότητα λευκού ξυδιού. Η ιδέα είναι να προστεθεί στο πλυντήριο μαζί με το συνηθισμένο απορρυπαντικό.

Το ξύδι χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση μικροοργανισμών που συνδέονται με δυσάρεστες οσμές, ενώ μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση υπολειμμάτων και χνουδιών από καινούργιες πετσέτες.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα κατά τη διάρκεια της πλύσης. Ωστόσο, ξύδι και μαγειρική σόδα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί στην ίδια πλύση, καθώς αλληλοεξουδετερώνονται. Αν θέλετε να δοκιμάσετε και τα δύο, κάντε το σε διαφορετικούς κύκλους.

Πόσο συχνά πρέπει να πλένονται

Οι πετσέτες καλό είναι να πλένονται περίπου μία φορά την εβδομάδα, καθώς η υγρασία μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην παραμένουν μέσα στον κάδο μετά το τέλος του προγράμματος. Πρέπει να απλώνονται αμέσως, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Η παρατεταμένη έκθεση στον έντονο, άμεσο ήλιο μπορεί να κάνει τις ίνες πιο σκληρές και να μειώσει την απαλότητά τους.

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Το στεγνωτήριο μπορεί να κάνει τη διαφορά

Αν υπάρχει στεγνωτήριο στο σπίτι, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διατήρηση της αφράτης υφής. Η κίνηση και ο θερμός αέρας βοηθούν τις ίνες να «σηκωθούν» και να αποκτήσουν ξανά όγκο.

Το σημαντικό είναι να επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα και οι πετσέτες να στεγνώνουν πλήρως πριν αποθηκευτούν. Ένα πιο ήπιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να αποτελέσει επιλογή, ανάλογα με τις οδηγίες φροντίδας του υφάσματος.