Ιστορικό γεγονός στο Λουξεμβούργο: Παραιτείται ο Μέγας Δούκας, «είμαι χαρούμενος για την αλλαγή» - iefimerida.gr

Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Σε μία εβδομάδα, ξεκινά μια νέα εποχή στο Λουξεμβούργο με την παραίτηση του Μεγάλου Δούκα Ανρί, έπειτα από 25 χρόνια.



Την σκυτάλη θα παραδώσει στις 3 Οκτωβρίου στον πρωτότοκο γιο του, πρίγκιπα Γκιγιόμ, ο οποίος υπηρετεί ως εκπρόσωπος – τοποτηρητής εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ως πρόβα για τον νέο και σημαντικό του ρόλο.

Το τριήμερο πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Οι επίσημες εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου με την επίσημη παραίτηση του Μεγάλου Δούκα στις 10:00 π.μ. (τοπική ώρα), ακολουθούμενη από την ορκωμοσία του Γκιγιόμ. Στις 12:15, η βασιλική οικογένεια θα εμφανιστεί στο μπαλκόνι του παλατιού στην πρωτεύουσα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δεξίωση στο κοντινό Δημαρχείο.

Ο νέος Μέγας Δούκας Γκιγιόμ με την σύζυγό του Στεφανί

Έπειτα, ο νέος Μέγας Δούκας Γκιγιόμ και η Μεγάλη Δούκισσα Στεφανί θα συναντήσουν πολίτες στην πλατεία Guillaume II, πριν συναντηθούν με μέλη της κυβέρνησης στο Cerclé Cité στην πλατεία d’Armes.

Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα πολυτελές επίσημο δείπνο στο παλάτι. Παρά το επίσημο πρόγραμμα, η 3η Οκτωβρίου δεν θα είναι αργία για τους εργαζόμενους στο Λουξεμβούργο.

Στις 4 Οκτωβρίου, ο Μέγας Δούκας θα ξεκινήσει μια περιοδεία-εξπρές στις τέσσερις γωνιές της χώρας – με στάσεις σε Grevenmacher, Wiltz, Steinfort και Dudelange – όπου θα συναντήσει διάφορες κοινωνικές ομάδες, αθλητές, καλλιτέχνες, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και πολίτες.

Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με έναν περίπατο πάνω από τη διάσημη Κόκκινη Γέφυρα του Λουξεμβούργου, συνοδευόμενο από ένα «πολύχρωμο μπαλέτο τραμ». Το βράδυ, ένα σόου drones θα φωτίσει τον ουρανό πάνω από το Glacis, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσης συναυλία.

Στην τελετή παραίτησης του Μέγα Δούκα Ανρί και την ορκωμοσία του γιου του Γκιγιόμ, αναμένεται να παραστούν ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας, ο βασιλιάς Φίλιπ και η βασίλισσα Ματίλντη του Βελγίου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ενώ στο δείπνο θα παραστούν ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με την σύζυγό του Μπριζίτ.



Πώς νιώθει ο Μέγας Δούκας Ανρί για την μεγάλη αλλαγή στη ζωή του

Λίγες λοιπόν μέρες πριν αποσυρθεί, ο Μέγας Δούκας Ανρί έκανε έναν απολογισμό με «βαθιά ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα», αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κοιτάζει μπροστά με τη βεβαιότητα πως τον περιμένει ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο, για το οποίο έχει ήδη πολλά σχέδια.



Όπως αποκάλυψε στο Paris Match τώρα απολαμβάνει λίγη περισσότερη «γαλήνη» και «ησυχία» στη ζωή του. Τόσο ο Μέγας Δούκας όσο και η σύζυγός του Μαρία Τερέζα, κατανοούν ότι η «ζωή δεν σταματά» και γι’ αυτόν τον λόγο ο βασικός τους στόχος πλέον είναι να τη ζήσουν στο έπακρο, απολαμβάνοντας τις μικρές χαρές που ποτέ δεν μπόρεσαν να ζήσουν λόγω της θέσης τους.

«Παρόλο που είναι μία πολύ προνομιούχα ζωή, είναι και ένα είδος χρυσού κλουβιού», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχει «έλλειψη ελευθερίας». Εξήρε επίσης, την «θαυμάσια σύζυγό» του, με την οποία μπορεί να «μοιράζεται τα πάντα» και παραδέχτηκε ότι έχει έναν στενό κύκλο φίλων για να περνάει ποιοτικό χρόνο.



«Ίσως τώρα να καταφέρουμε επιτέλους να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί» είπε ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου αναφερόμενος στους φίλους του.



Τα όνειρά του για το μέλλον

Το ζευγάρι ονειρεύεται να κάνει οδικά ταξίδια στην Ευρώπη, να κάνει βόλτες με μοτοσικλέτες στα Ιμαλάια και πάνω απ’ όλα, να επισκέπτεται τα παιδιά και τα εγγόνια του όποτε θέλει, χωρίς να ανησυχεί για την απόσταση ή τα επίσημα καθήκοντα.

Παράλληλα, ο Μέγας Δούκας θα συνεχίσει να στηρίζει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και θα παραμείνει μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής έως την ηλικία των 80 ετών (η μέγιστη επιτρεπόμενη ηλικία). Στο μεταξύ, η Μεγάλη Δούκισσα θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο Λουξεμβούργο, καθώς και στην καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες.