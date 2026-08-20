Σε παραδεισένιες τοποθεσίες στην Ινδονησία η Σόφη Πασχάλη: «Το κάθε νησάκι τη δική του ομορφιά» - iefimerida.gr

Σε εξωτικούς προορισμούς ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι η Σόφη Πασχάλη μαζί με τον σύντροφό της, έχοντας επιλέξει μοναδικής ομορφιάς τοποθεσίες στην Ινδονησία.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Σόφη Πασχάλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τα Gili Islands της Ινδονησίας. Επισκέφθηκε τα εξωτικά νησιά, τα οποία χαρακτήρισε ως έναν μικρό παράδεισο, αποτυπώνοντας τις όμορφες στιγμές του ταξιδιού της.

Τα τρία μικρά παραδεισένια νησιά που επισκέφθηκε βρίσκονται στην Ινδονησία, πολύ κοντά στη βορειοδυτική ακτή του Λομπόκ. Η τοποθεσία τους είναι επίσης σε κοντινή απόσταση από το δημοφιλές Μπαλί, αποτελώντας έναν εξωτικό προορισμό.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, περιέγραψε τα νησιά Gili ως έναν παράδεισο, τονίζοντας ότι κάθε νησί έχει τη δική του μοναδική ομορφιά. Συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ευχές προς τους ακολούθους της.

Ολοκλήρωσε το μήνυμά της παραθέτοντας ένα απόφθεγμα του Osho για την αγάπη. Σύμφωνα με αυτό, η αγάπη πρέπει να γίνει ουσιαστικό χαρακτηριστικό της ύπαρξης και της ακτινοβολίας ενός ατόμου, προσδίδοντας φιλοσοφικό τόνο.

Το ζευγάρι περνάει όμορφες και ξεχωριστές στιγμές, κάτι που αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σόφη Πασχάλη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με τους διαδικτυακούς της φίλους τα υπέροχα μέρη που συνάντησε στα Gili Islands.

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Σόφη Πασχάλη: «Τη καλησπέρα μου όμορφε κόσμε»

Η γνωστή Ελληνίδα Yoga Instructor, Somatic & Mindfulness Coach και συγγραφέας επισκέφθηκε τρία μικρά παραδεισένια νησιά στην Ινδονησία, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη βορειοδυτική ακτή του Λομπόκ και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Μπαλί.

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ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Σόφη Πασχάλη: «Gili islands!!! Paradise… Το κάθε νησάκι τη δική του ομορφιά!! Τη καλησπέρα μου όμορφε κόσμε!! Και με ένα αγαπημένο μου quote του Osho… “Love has to become your very quality, your very character, your very being, your radiance.”».

