Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου με τούρτα για τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr

Μαζί με το κοινό του στο Θέατρο Βράχων γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μετά από έκπληξη της συντρόφου του Ελένης Ράντου.

Η βραδιά το Σάββατο είχε ξεχωριστή σημασία για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο γνωστός καλλιτέχνης συμπλήρωσε τα 76 χρόνια ζωής και η σύζυγός του, Ελένη Ράντου του επιφύλασσε έκπληξη.

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Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στο Θέατρο Βράχων και ενώ ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευε το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας τούρτα γενεθλίων. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο facebook γράφοντας: «Χρόνια σου Πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική να σε χαιρόμαστε κι εμείς».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι παντρεμένοι από το 1994 και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 30χρονη σήμερα Νικολέττα.