 Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου με τούρτα για τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
ΖΩΗ

Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Η έκπληξη της Ελένης Ράντου με τούρτα για τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή -Δείτε βίντεο

O Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Ράντου
O Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Ελένη Ράντου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μαζί με το κοινό του στο Θέατρο Βράχων γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μετά από έκπληξη της συντρόφου του Ελένης Ράντου.

Η βραδιά το Σάββατο είχε ξεχωριστή σημασία για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο γνωστός καλλιτέχνης συμπλήρωσε τα 76 χρόνια ζωής και η σύζυγός του, Ελένη Ράντου του επιφύλασσε έκπληξη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, στο Θέατρο Βράχων και ενώ ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ερμήνευε το τραγούδι «Να κοιμηθούμε αγκαλιά» η Ελένη Ράντου ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας τούρτα γενεθλίων. Το κοινό συμμετείχε θερμά στην έκπληξη, χαρίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα.

Η Ελένη Ράντου δημοσίευσε σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο facebook γράφοντας: «Χρόνια σου Πολλά!!!! Να σε χαίρεται η μουσική να σε χαιρόμαστε κι εμείς».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι παντρεμένοι από το 1994 και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 30χρονη σήμερα Νικολέττα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βασίλης Παπακωνσταντίνου γενέθλια συναυλία θέατρο Βράχων έκπληξη Ελένη Ράντου τούρτα σκηνή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ