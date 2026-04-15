Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της -Μου έχει μείνει η αύρα και η μνήμη της» - iefimerida.gr

Για τη Μαρινέλλα μίλησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, κάνοντας λόγο για μία εξαιρετική και δοτική γυναίκα, έναν σίφουνα που απορροφούσε ότι υπήρχε δίπλα της.

Μάλιστα ο ηθοποιός αποκάλυψε πως χάρη στην αείμνηστη ερμηνεύτρια σταμάτησε να λέει ψέματα, καθώς όσες φορές επιχείρησε να το κάνει, εκείνη θυμόνταν τα πάντα, επαναφέροντάς τον στην… τάξη.

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ήρθε κοντά με τη Μαρινέλλα, όταν συνεργάστηκαν στη σειρά «... ύστερα ήρθαν οι μέλισσες». Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» αναφέρθηκε στη σχέση του με την τραγουδίστρια, λέγοντας αρχικά: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».

Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μία εξαιρετική και δοτική γυναίκα. «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η αείμνηστη ερμηνεύτρια βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με τον ίδιο να υποστηρίζει το φιλανθρωπικό έργο της: «Και το άλλο, το μυστικό. Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες. Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα», σημείωσε.

Τέλος αποκάλυψε ότι χάρη σε εκείνη σταμάτησε να λέει ψέματα: «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από ένα μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξαναείπα ψέματα», ομολόγησε.

