«Λύγισε» η Πάολα με την ερμηνεία 18χρονης διαγωνιζόμενης -«Το τραγούδι αυτό μου θυμίζει πόσο δυνατή είμαι» - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο «The Voice»,﻿με την Πάολα να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της κατά τη διάρκεια της εμφάνισης μιας νεαρής διαγωνιζόμενης.

Η 18χρονη Σοφία Κωστίδου, με καταγωγή από τις Σέρρες, ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Εγώ σ’ αγάπησα εδώ», εντυπωσιάζοντας και τους τέσσερις coaches, οι οποίοι γύρισαν τις καρέκλες τους. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας σηκώθηκε όρθιος και στη συνέχεια τη συνόδευσε στο τραγούδι, χαρίζοντας στο κοινό μια ξεχωριστή μουσική στιγμή.

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Η ερμηνεία της νεαρής διαγωνιζόμενης άγγιξε ιδιαίτερα τη γνωστή τραγουδίστρια, καθώς το συγκεκριμένο κομμάτι φαίνεται πως συνδέεται με προσωπικά της βιώματα. Όταν πήρε τον λόγο, εξομολογήθηκε πως, παρότι το τραγούδι τής προκαλεί θλίψη, παράλληλα της υπενθυμίζει τη δύναμη που έχει αντλήσει μέσα από τις δυσκολίες της ζωής της.

«Με στενοχωρεί αυτό το τραγούδι, όπως και μου θυμίζει σε πολλές στιγμές πόσο δυνατή είμαι. Σε ευχαριστώ που το είπες απόψε», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας τη 18χρονη για την ερμηνεία της.