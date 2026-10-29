 Παντρεύτηκε τον σύντροφό του ο ηθοποιός Ιάσονας Μανδηλάς -Οι φωτό από τον γάμο στην Κύπρο - iefimerida.gr
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Παντρεύτηκε τον σύντροφό του ο ηθοποιός Ιάσονας Μανδηλάς -Οι φωτό από τον γάμο στην Κύπρο

Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τον εκλεκτό της καρδιάς του – τον Κύπριο κτηνίατρο Ηρόδοτο Ιωάννου - παντρεύτηκε πριν λίγες ημέρες ο Ιάσονας Μανδηλάς, αναρτώντας στιγμιότυπα από τον πολιτικό γάμο τους στο Instagram

Το ζευγάρι, μετά από μεγάλο διάστημα σχέσης, αποφάσισε να ενώσει για πάντα τις ζωές του και ο Έλληνας ηθοποιός και τραγουδιστής μοιράστηκε την ευχάριστη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους.

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Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram

Ο πολιτικός γάμος έγινε στην Κύπρο και η δεξίωση σε εξωτερικό χώρο, μέσα σε ένα κτήμα με ελαιώνες, προσφέροντας ένα πολύ φυσικό και ρομαντικό σκηνικό.

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Το ζευγάρι πλαισιωνόταν από αγαπημένα του πρόσωπα, αλλά και τον σκύλο τους που ήταν παρών στην ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

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Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
This image has an empty alt attribute; its file name is iasonasmandilas%20instagram5.jpg
Ο γάμος του Ιάσονα Μανδηλά και του Ηρόδοτου Ιωάννου – Iasonasmandilas Instagram
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«Το για πάντα μου. Σύζυγος και σύζυγος! Μόλις παντρευτήκαμε!» έγραψε ο Ιάσονας Μανδηλάς στην κοινή ανάρτηση του γαμήλιου φωτογραφικού άλμπουμ τους.

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι

Η γνωριμία του Ιάσονα Μανδηλά με τον Ηρόδοτο Ιωάννου έγινε με έναν αρκετά απρόσμενο και ρομαντικό τρόπο: συναντήθηκαν τυχαία μέσα στο μετρό.

Στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού στη Μύκονο - Iasonasmandilas Instagram
Στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού στη Μύκονο - Iasonasmandilas Instagram
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Στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού στη Μύκονο - Iasonasmandilas Instagram
Στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού στη Μύκονο - Iasonasmandilas Instagram

Όπως έχει μοιραστεί ο ίδιος ο τραγουδιστής και ηθοποιός, ένα έντονο βλέμμα που αντάλλαξαν μέσα στο βαγόνι ήταν αρκετό για να του τραβήξει την προσοχή και να αποτελέσει την αφορμή για να ξεκινήσουν να μιλάνε.

Η γνωριμία αυτή ήρθε σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών για τον Ιάσονα Μανδήλα: είχε προηγηθεί μια σειρά σημαντικών αποφάσεων, καθώς είχε παραιτηθεί από τη δουλειά του, είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό και είχε ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

Αυτή η τυχαία συνάντηση οδήγησε σε μια σχέση που κράτησε περίπου τρία χρόνια πριν αποφασίσουν να ανέβουν τα σκαλιά του δημαρχείου.

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