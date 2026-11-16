Παντρεύτηκε ξανά ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας -Οι φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Ιωάννα Κωστούλα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τον γάμο και τη δεξίωση στα social media.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας δημοσιοποίησε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Ιωάννα Κωστούλα, όπου το ζευγάρι ποζάρει στο εσωτερικό της εκκλησίας, επιβεβαιώνοντας το γεγονός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί.

Σε άλλη φωτογραφία από τη γαμήλια δεξίωση, το ζευγάρι εμφανίζεται να χορεύει ανάμεσα στους καλεσμένους. Ο ίδιος συνόδευσε τη δημοσίευση με τη λεζάντα «Πάντα ερωτευμένος», εκφράζοντας την προσωπική του ευτυχία.

Ο γάμος αυτός έρχεται μετά τον χωρισμό του πρώην προέδρου του ΕΟΔΥ από τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου. Ο προηγούμενος γάμος τους ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Ο Παναγιώτης Αρκουμανέας και η Εύα Αντωνοπούλου είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2013. Το ζευγάρι είχε επιλέξει τότε να κρατήσει την τελετή μακριά από τη δημοσιότητα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ γνωστοποίησε το ευχάριστο γεγονός τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει πότε και πού πραγματοποιήθηκε το μυστήριο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες από τον γάμο και η τρυφερή ανάρτηση

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, ο Παναγιώτης Αρκουμανέας ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, Ιωάννα Κωστούλα, στο εσωτερικό της εκκλησίας. Σε άλλη φωτογραφία, το ζευγάρι εμφανίζεται να χορεύει στη γαμήλια δεξίωση, ανάμεσα στους καλεσμένους.

«Πάντα ερωτευμένος», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο προηγούμενος γάμος με την Εύα Αντωνοπούλου

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΔΥ ήταν παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Εύα Αντωνοπούλου, με την οποία χώρισαν τον Νοέμβριο του 2023, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το καλοκαίρι του 2013 με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη, κρατώντας τότε την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.