Παντρεύτηκε η εγγονή της Diane von Furstenberg, Ταλίτα -Τριήμεροι εορτασμοί στο Μεξικό, ρεσιτάλ εμφανίσεων από την Ολυμπία ντε Γκρες

Μετά από 8 χρόνια σχέσης, η εγγονή της Diane von Furstenberg, Ταλίτα, και ο αγαπημένος της, Ρόκο Μπρινιόνε ντε Μπραμπάντ, παντρεύτηκαν.



Η εγγονή της διάσημης σχεδιάστριας μόδας και ο Ιταλός επιχειρηματίας ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το περασμένο Σαββατοκύριακο, σε μια πολυτελή γαμήλια γιορτή στην Costa Careyes, έναν από τους πιο αποκλειστικούς προορισμούς του Μεξικού, και συγκεκριμένα στο θέρετρο της οικογένειας του γαμπρού.



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H Ταλίτα και ο Ρόκο Μπρινιόνε σε παλαιότερη εμφάνισή τους

Σε αυτό το μέρος η Ταλίτα είχε γνωρίσει τον Ρόκο όταν ήταν ακόμη παιδιά και εκεί επέλεξαν να γιορτάσουν την αρχή της νέας τους κοινής ζωής, έχοντας στο πλευρό τους, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, μέλη της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, άτομα από τον κόσμο της μόδας αλλά και τις διεθνείς επιχειρήσεις.



Όπως αποκάλυψε το μεξικανικό περιοδικό Quién, οι εορτασμοί ξεκίνησαν με ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα υπέροχο σόου πυροτεχνημάτων.



Μια ματιά στο εντυπωσιακό θέρετρο όπου πραγματοποιήθηκαν οι γαμήλιοι εορτασμοί

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Μια πρώτη ματιά στο γαμήλιο λουκ της νύφης



Παρότι δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη φωτογραφίες από την ίδια την τελετή και τη δεξίωση, οι καλεσμένοι του γάμου πρόσφεραν μέσα από τα social media μικρές ματιές στο Σαββατοκύριακο των εορτασμών, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του θερέτρου και τις δικές τους λαμπερές εμφανίσεις.



Για παράδειγμα, η στιλίστρια Σιένα Φράιτανγκ, φίλη της νύφης και καλεσμένη στον γάμο, δημοσίευσε ένα Insta story με τέσσερις γυναίκες να ποζάρουν μαζί, μπροστά στους χαρακτηριστικούς έντονα κίτρινους τοίχους του θέρετρου και την πλούσια τροπική βλάστηση.



Η γυναίκα που στέκεται δεύτερη από αριστερά φαίνεται να είναι η νύφη. Φορά ένα λευκό φόρεμα μέχρι το πάτωμα, με εντυπωσιακή ουρά και ασορτί εσάρπα, ενώ τα μαλλιά της είναι πιασμένα σε έναν κομψό κότσο. Δίπλα της φαίνεται να βρίσκεται η ξαδέλφη της, Μαρία Ολυμπία ντε Γκρες, η οποία ποζάρει φορώντας ένα απαλό ροζ φόρεμα.

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Οι λαμπεροί καλεσμένοι

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η θεία της νύφης, Μαρί Σαντάλ Μίλερ, μαζί με τον σύζυγό της, Παύλο ντε Γκρες, καθώς και τα ξαδέλφια της, ο Αχιλλέας, ο Αλέξιος αλλά και η Μαρία Ολυμπία, η οποία είναι μία από τις πιο στενές φίλες της νύφης.



Καλεσμένες στον γάμο

Σε φωτογραφίες που δημοσίευσαν οι καλεσμένοι, μπορεί να δει κανείς ότι οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με ένα εντυπωσιακό κοκτέιλ υπό το φως του φεγγαριού.

Μάλιστα, η Μεξικανή σεφ Κάρλα Κόβα Βίλα και ο σύζυγός της, επιχειρηματίας Ραμόν Χερμοσίλα, φρόντισαν να μοιραστούν αρκετά στιγμιότυπα από τους χώρους όπου διέμεναν οι καλεσμένοι αλλά και όπου πραγματοποιήθηκαν οι λαμπερές εκδηλώσεις.



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Η Μεξικανή σεφ Κάρλα Κόβα Βίλα

Με τρία διαφορετικά φορέματα η Ολυμπία ντε Γκρες

Πολλές φωτογραφίες μοιράστηκε όμως και η Ολυμπία ντε Γκρες: Από τα πιάτα που απόλαυσαν κατά τη διαμονή τους στο Καρέγιες -τάκος με τόνο, αβοκάντο και κρεμμύδι, αλλά και έναν μπουφέ με απεριόριστη ποικιλία από γλυκά και τούρτες- μέχρι τις διαφορετικές εμφανίσεις της.



Ο Αχιλλέας ντε Γκρες με φίλους του

Η Μαρία Ολυμπία με σατέν σύνολο

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Η Μαρία Ολυμπία με ροζ φόρεμα με ανοιχτή πλάτη

Συγκεκριμένα, για τους γαμήλιους εορτασμούς επέλεξε ένα μακρύ εφαρμοστό ροζ φόρεμα με εντελώς ανοιχτή πλάτη και ανάγλυφες φλοράλ απλικέ, αλλά και ένα σατέν σύνολο που αποτελούνταν από ένα crop top και μια μακριά φούστα με μεγάλα σκισίματα, διακοσμημένη με μικρές φλοράλ λεπτομέρειες.

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Σε ένα από τα πάρτι, η Ολυμπία, η οποία διασκέδασε μαζί με τον αδελφό της, επέλεξε να φορέσει ένα κοντό, στράπλες φόρεμα με μαύρο πουά σχέδιο σε λευκό φόντο.

Η Ολυμπία με τον αδελφό της Αλέξιο σε ένα από τα πάρτι

Ένας γάμος που ένωσε δύο ισχυρές δυναστείες

Ο γάμος έφερε κοντά δύο οικογένειες με ιδιαίτερη παρουσία στους κύκλους της διεθνούς υψηλής κοινωνίας. Η Ταλίτα είναι κόρη του Αλεξάντερ φον Φύρστενμπεργκ και της Αλεξάντρα Μίλερ. Από την πλευρά του πατέρα της, είναι εγγονή της σχεδιάστριας μόδας Diane von Furstenberg και του πρίγκιπα Έγκον φον Φύρστενμπεργκ. Με τη γιαγιά της μοιράζεται όχι μόνο μια στενή προσωπική σχέση, αλλά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Το 2019, η Ταλίτα δημιούργησε το TVF for DVF, μια σειρά που συνδέεται με τον οίκο μόδας τον οποίο ίδρυσε η Diane και ο οποίος αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς στον χώρο.

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Η πλούσια βλάστηση στο πολυτελές θέρετρο

Η οικογένεια της μητέρας της προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό δεσμό με την ευρωπαϊκή βασιλική οικογένεια. Η μητέρα της, Αλεξάντρα Μίλερ, είναι κόρη του Ρόμπερτ Γουόρεν Μίλερ, ιδρυτή της Duty Free Shoppers (DFS), και αδελφή της Πία και της Μαρί-Σαντάλ.

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Η Ταλίτα έχει μεγαλώσει πολύ κοντά στα πρώτα της ξαδέλφια, τα παιδιά της Μαρί-Σαντάλ και του Παύλου της Ελλάδας. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχει η σχέση της με την Ολυμπία, μία από τις στενότερες φίλες και έμπιστές της, η οποία στάθηκε στο πλευρό της και στο μπάτσελορ πάρτι, που διοργάνωσε στη Σαρδηνία το περασμένο καλοκαίρι. Μέσω της θείας της, Πία, η νύφη διατηρεί επίσης δεσμούς με την οικογένεια Γκέτι, καθώς η θεία της υπήρξε παντρεμένη με τον Κρίστοφερ Γκέτι, εγγονό του μεγιστάνα Τζ. Πολ Γκέτι, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά.

Όσο για τον Ρόκο, το επώνυμό του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τοποθεσία που φιλοξένησε τον γάμο. Ο Ιταλός επιχειρηματίας είναι γιος του Φιλίπο Μπρινιόνε, τραπεζίτη και επιχειρηματία, και της Καρίνα ντε Μπραμπάν. Είναι επίσης εγγονός του Τζαν Φράνκο Μπρινιόνε, του ανθρώπου που ανακάλυψε το Καρέγιες το 1968 και επένδυσε στην ανάπτυξη ενός εγχειρήματος που έμελλε να μετατρέψει αυτή τη γωνιά του Μεξικού σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αποκλειστικούς προορισμούς των ακτών του. Η οικογενειακή του ιστορία είναι, επομένως, στενά συνδεδεμένη με αυτή την περιοχή του Ειρηνικού, γεγονός που κάνει ακόμη πιο ξεχωριστή την επιλογή του ζευγαριού να τελέσει εκεί τον γάμο του.

Οκτώ χρόνια έρωτα και ένας αρραβώνας που ανακοίνωσε η Diane von Furstenberg

Η σχέση της Ταλίτα και του Ρόκο δυνάμωνε με το πέρασμα των χρόνων. Από τότε που άρχισαν να βγαίνουν το 2018, έχουν μοιραστεί ταξίδια και ξεχωριστές στιγμές, διατηρώντας έναν δεσμό που συνδέεται στενά με μέρη τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία στη ζωή τους. Τον Αύγουστο του 2025 ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους, μια είδηση που η ίδια η Diane von furstenberg γνωστοποίησε με μεγάλη χαρά.