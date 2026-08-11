Παντρεύτηκαν ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Χεορχίνα -Ένας πολύ ιδιαίτερος γάμος, η φωτογραφία που πόσταραν - iefimerida.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Κασκάις της Πορτογαλίας, παρουσία των πέντε παιδιών τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια «οικεία και ιδιωτική» τελετή ένα χρόνο αφότου αρραβωνιάστηκαν.

Ο Ρονάλντο μοιράστηκε ότι αυτός και η Χεορχίνα παντρεύτηκαν, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τις βέρες τους στο Instagram.

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Ένας εκπρόσωπος του Ρονάλντο επιβεβαίωσε επίσης την είδηση ​​της γάμου, λέγοντας: «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ παντρεύτηκαν σήμερα με πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας και είναι πλέον επίσημα σύζυγοι. Η τελετή ήταν μια ιδιωτική και οικεία στιγμή, στην οποία παραβρέθηκαν τα πέντε παιδιά τους».

Η παράνοια που επικράτησε το Σάββατο στη Φουνσάλ

Η είδηση για τον επικείμενο γάμο του ζευγαριού έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά τις φήμες που τους ήθελαν να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας στον Καθεδρικό Ναό της Φουνσάλ, το περασμένο Σάββατο.

Η συγκεκριμένη φήμη είχε ως αποτέλεσμα να κατακλύσουν τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας χιλιάδες θαυμαστές του Κριστιάνο Ρονάλντο.

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Τελικά, αποκαλύφθηκε ότι το Μυστήριο δεν αφορούσε τον Πορτογάλο σταρ και τη σύντροφό του, αλλά ένα εντελώς άγνωστο σε αυτούς ζευγάρι ντόπιων, τον Φάμπιο Ράμος και τη Φάτιμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα, σκορπώντας την απογοήτευση σε όσους είχαν συγκεντρωθεί.

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Η γνωριμία τους το 2016 στη Μαδρίτη

Η ζωή της Χεορχίνα Ροντρίγκεζ άλλαξε ριζικά το 2016, όταν εργαζόταν ακόμα ως πωλήτρια σε κατάστημα της Gucci στη Μαδρίτη, με αμοιβή μόλις 10 λίρες την ώρα.

Εκείνη την καθοριστική ημέρα, ενώ ετοιμαζόταν να σχολάσει, ένας συνάδελφός της τη παρακάλεσε να παραμείνει 30 λεπτά παραπάνω για να εξυπηρετήσει έναν πελάτη υψηλού προφίλ. Τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την έξοδο, στο κατάστημα εισήλθε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Από το λεωφορείο στην Bugatti τού 1,5 εκατομμυρίου λιρών

«Κατάφερα τελικά να φύγω από το μαγαζί τρεις ώρες αργότερα από το προβλεπόμενο. Καθώς ετοιμαζόμουν να αποχωρήσω, μπήκε ο Κριστιάνο με τον μεγαλύτερο γιο του και μερικούς φίλους. Ας πούμε απλώς ότι ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι» περιέγραψε η ίδια, αναπολώντας την πρώτη τους συνάντηση.

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Σύντομα, ο σταρ των γηπέδων άρχισε να την παραλαμβάνει από την εργασία της με τη σπάνια Bugatti του, αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών, την ίδια στιγμή που η Χεορχίνα μετακινούνταν μέχρι εκεί με το αστικό λεωφορείο.

«Ερχόταν πολύ συχνά μετά τη δουλειά για να με πάρει» αποκάλυψε η ίδια στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, με τίτλο «I Am Georgina».

