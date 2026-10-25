 Παντρεύεται η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη, Ιόλη -Η αναγγελία του γάμου της, πού θα γίνει η τελετή - iefimerida.gr
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Παντρεύεται η κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη, Ιόλη -Η αναγγελία του γάμου της, πού θα γίνει η τελετή

Γιάννης Πρετεντέρης, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου
Γιάννης Πρετεντέρης, Σάντρα Μπακογιαννοπούλου/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια ξεχωριστή περίοδος ξεκινά για την οικογένεια του Γιάννη Πρετεντέρη, καθώς η κόρη του, Άννα-Ιόλη, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον σύντροφό της, Βασίλη Τριαντάπουλο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την αναγγελία του γάμου τους, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «For You» της Φαίης Σκορδά.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αναγγελία, η Άννα-Ιόλη Πρετεντέρη γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Παρίσι. Ο μέλλων σύζυγός της, Βασίλης Τριαντόπουλος, γεννήθηκε επίσης στο Μαρούσι, ενώ ως τόπος κατοικίας του αναφέρεται η Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αναγγελία γάμου της κόρης του Γιάννη Πρετεντέρη
Η αναγγελία γάμου της κόρης του Γιάννη Πρετεντέρη
Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη
Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη
Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη, η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη
Μαρίνα Μήλιου-Θεοχαράκη, η Διευθύντρια της CITRONNE Gallery Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Σάντρα και Ιόλη Πρετεντέρη
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Πού θα πραγματοποιηθεί η τελετή

Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση, ο γάμος θα τελεστεί στον Δήμο Φιλοθέης–Ψυχικού.

Προς το παρόν, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία, τον χώρο της τελετής ή το ενδεχόμενο γαμήλιας δεξίωσης.

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