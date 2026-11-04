Παντελής Καναράκης: Όταν με έκοψαν στη δραματική σχολή, πήρα τηλέφωνο τη Μελίνα Μερκούρη στο σπίτι της -Τι του απάντησε - iefimerida.gr

Στα πρώτα του βήματα στην υποκριτική ανέτρεξε ο Παντελής Καναράκης και στη χρονική περίοδο όταν διεκδικούσε εναγωνίως μια θέση στη δραματική σχολή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Παντελής Καναράκης, θυμούμενος την απόρριψή του από τη δραματική σχολή, περιγράφει το νεανικό του θράσος και την ορμή που τον οδήγησαν να πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει βοήθεια, χωρίς να εμπλέξει τους γονείς του.

Ο ηθοποιός βρήκε το τηλέφωνο της Μελίνας Μερκούρη μέσω μιας δημοσιογράφου και επέλεξε να καλέσει στο σπίτι της. Αφού μίλησε στη βοηθό της, η ίδια η Μερκούρη πήρε το τηλέφωνο για να του μιλήσει.

Η Μελίνα Μερκούρη του εξήγησε ευγενικά ότι δεν μπορούσε να γίνει παρέμβαση από την υπουργό. Έτσι, η συζήτηση έληξε και παρέμεινε απορριφθείς, μέχρι που πέρασε αργότερα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Ο Καναράκης τονίζει πως όταν η επιθυμία για κάτι είναι πολύ ισχυρή, ο αγώνας γίνεται μονόδρομος. Θεωρεί πως η στοχοπροσήλωση υπερνικά τις ατυχίες και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην πορεία προς την επιτυχία.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι όταν απέτυχε στις εισαγωγικές εξετάσεις, ήταν τέτοια η ορμή και το πάθος που είχε για το θέατρο που προσπάθησε να αναζητήσει κάποια βοήθεια.

Όπως αποκάλυψε έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στο σπίτι της Μελίνας Μερκούρη, προκειμένου να παρέμβει η ίδια μήπως και τον δεχθούν στη δραματική σχολή.

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Παντελής Καναράκης: «Πόσο θράσος μπορεί να έχεις;»

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Παντελής Καναράκης γυρνώντας τον χρόνο αρκετά πίσω περιέγραψε: «Καλέ, όλη η διαπλοκή που υπάρχει στο ελληνικό κράτος αντιπροσωπεύεται εδώ. Λέω πόσο το θράσος, το θάρρος, η ορμή των νιάτων, πόσο σε καταδυναστεύει. Δεν πήγε το μυαλό μου ούτε καν να βάλω, ας πούμε, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου να πάρουν τηλέφωνο. Πήρα εγώ στο σπίτι, βρήκαμε το τηλέφωνο και πήρα εγώ. Πόσο θράσος μπορεί να έχεις;».

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Ο ηθοποιός εξήγησε ότι βρήκε το τηλέφωνο της Μελίνας Μερκούρη μέσω μιας δημοσιογράφου, γνωστής των γονιών του, και επέλεξε να καλέσει απευθείας στο σπίτι της: «Μία γνωστή των γονιών μου που ήταν δημοσιογράφος, είχε τα τηλέφωνα του γραφείου και της οικίας. Και εγώ δεν πήγα στο γραφείο, γιατί ήμουν και έξυπνο παιδί. Πήρα στο σπίτι. Δεν το σήκωσε η Μερκούρη. Το σήκωσε μια κυρία που είχε βοηθό. Λέω “γεια σας” και μου λέει “τι τη θέλετε;”. Λέω “έδωσα στο υπουργείο και με κόψανε και θέλω να μιλήσω”. Και την ακούω που το λέει. “Είναι ένα παιδί” και το παίρνει. Δηλαδή πόσο είδωλο μπορεί να είναι; Και αρχίζω και κλαίω εγώ».

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«Κλείσαμε το τηλέφωνο και παρέμεινα κομμένος»

Περιγράφοντας όσα του είπε η αείμνηστη ηθοποιός, ο Παντελής Καναράκης είπε: «Μου λέει, θυμάμαι και τη φράση, “δεν γίνεται, βρε αγόρι μου, παρέμβαση από την υπουργό”. Και λέω “ποιος θα το μάθει;”. Τελικά, μου μίλησε πολύ όμορφα και γλυκά και κλείσαμε το τηλέφωνο και παρέμεινα κομμένος μέχρι να περάσω μετά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος».

Ο ηθοποιός μιλώντας για την αγάπη που είχε πάντα για το θέατρο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, εγώ αυτό το λέω όχι μόνο για μένα, για αυτό που έκανα, για όλο τον κόσμο. Όταν το “θέλω” μέσα σου ουρλιάζει, εκεί θα πας. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αν θέλεις κάτι. Ό,τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή, στο 70% το πετυχαίνουμε. Θα αγωνίζεσαι προς τα εκεί. Εγώ δηλαδή, ήταν μονόδρομος αυτό το πράγμα. Δεν στάθηκε ικανό ούτε το ότι με κόψανε ούτε κάποιες ατυχίες μετά στη δουλειά. Τίποτα. Ήμουνα στοχοπροσηλωμένος εκεί και κυρίως στο θέατρο. Η δουλειά είναι πρωταγωνίστρια και ντίβα στη ζωή μου».

