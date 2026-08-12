Πάνος Μουζουράκης - Μαριλού Κόζαρη: Ανέμελο καλοκαίρι με τα δύο παιδιά τους [εικόνες] - iefimerida.gr

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας στην Κίμωλο απολαμβάνουν ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη, μαζί με τα δύο τους παιδιά, Ευελένη και Γιώργο-Παναγιώτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη απολαμβάνουν στιγμές καλοκαιρινής ανεμελιάς στην Κίμωλο, με βουτιές στα καταγάλανα νερά, βόλτες με σκάφος και οικογενειακά γεύματα μακριά από τους ρυθμούς της πρωτεύουσας.

Στην παρέα τους προστέθηκαν η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας, με τους οποίους απόλαυσαν κοινές εξορμήσεις στη θάλασσα, πριν το φιλικό ζευγάρι αναχωρήσει για τη συνέχεια των διακοπών του στην Κεφαλονιά.

Η σχέση του ζευγαριού χαρακτηρίζεται από διακριτικότητα από την αρχή της. Η γνωριμία τους έγινε το 2022 και ο γάμος τους ακολούθησε τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους.

Η οικογενειακή τους ευτυχία μεγάλωσε με τον ερχομό της κόρης τους και ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη γέννηση του γιου τους, με το ζευγάρι να διατηρεί την ιδιωτική του ζωή ως απόλυτη προτεραιότητα.

Το αγαπημένο ζευγάρι άφησε για λίγο τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επιλέγοντας τον γραφικό κυκλαδίτικο προορισμό για να φορτίσει τις μπαταρίες του.

Παρά το γεγονός ότι η Μαριλού Κόζαρη επιλέγει σταθερά να κρατά την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά έκανε μια εξαίρεση, μοιράζοντας φωτογραφικά στιγμιότυπα στο Instagram.

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Πάνος Μουζουράκης - Μαριλού Κόζαρη σε καλοκαιρινούς ρυθμούς

Οι εικόνες αποτυπώνουν την απόλυτη καλοκαιρινή ανεμελιά. Βουτιές στα καταγάλανα νερά, βόλτες με σκάφος, οικογενειακά γεύματα και στιγμές ηρεμίας μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πρωτεύουσας.

Στην καλοκαιρινή παρέα τους προστέθηκαν και αγαπημένοι φίλοι, όπως η Τόνια Σωτηροπούλου και ο Κωστής Μαραβέγιας.

Τα δύο ζευγάρια απόλαυσαν μαζί εξορμήσεις στη θάλασσα, πριν το δεύτερο ζευγάρι αναχωρήσει για τη συνέχεια των διακοπών του στην Κεφαλονιά.

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Πάντα σε χαμηλούς τόνους

Η πορεία της σχέσης του Πάνου Μουζουράκη και της Μαριλούς Κόζαρη διακρίνεται από διακριτικότητα. Γνωρίστηκαν το 2022 και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα.

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Λίγους μήνες αργότερα υποδέχτηκαν την κόρη τους, ενώ η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τον ερχομό του γιου τους.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης και η σύζυγός του, η οποία διατηρεί το δικό της φαρμακείο, συνεχίζουν να πορεύονται με χαμηλούς τόνους, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ανατροφή των παιδιών τους και προστατεύοντας την ιδιωτικότητά τους.

