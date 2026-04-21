Ο Πάνος Μουζουράκης βαφτίζει τον γιο του -Ποιο όνομα θα του δώσουν και ποια διάσημη θα είναι νονά του - iefimerida.gr

Έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες από τον Πάνο Μουζουράκη και τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, για τη βάφτιση του δεύτερου παιδιού τους, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Πάνος Μουζουράκης ήταν αποκαλυπτικός χθες το βράδυ, Δευτέρα 20 Απριλίου, καθώς βρέθηκε στην πρεμιέρα κινηματογραφικής ταινίας και μίλησε στους δημοσιογράφους. Ο καλλιτέχνης ρωτήθηκε για τη βάφτιση του γιου του, η οποία, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι.

Η Έλενα Παπαρίζου μία από τους νονούς

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν από τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω αφήσει όλα πάνω στη γυναίκα μου. Το καλοκαίρι θα γίνει, εκτός Αθηνών. Δεν είναι κλειστή. Υπάρχουνε τρεις νονοί. Γιατί ήθελα να λαδωθεί καλά. Δηλαδή τέτοιο, ναι. Θα είναι και η Έλενα Παπαρίζου. Το μυστικό της επιτυχίας… είναι ο πεθερός μου και η πεθερά μου», ανέφερε ο Πάνος Μουζουράκης.

Πάνος Μουζουράκης και Μαριλού Κόζαρη παντρεύτηκαν το 2023 στην Αίγινα

Τα ονόματα των παιδιών του

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Μουζουράκης και η σύζυγός του, Μαριλού Κόζαρη, παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2023 στην Αίγινα και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι κι ένα αγοράκι. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής: «Το όνομα της κόρης μου, Ευλένη, προκύπτει από τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Είναι ο Ευάγγελος και η Ελένη. Ο γιος μου έχει δύο ονόματα από τον προπάππο του και τον παππού του, Γεώργιος-Παναγιώτης».