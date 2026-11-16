Πάνος Κοκκινόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός κι όχι τραγουδιστής -Ήθελε να παίξει σε σειρά μου»

Ο Πάνος Κοκκινόπουλος αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης επιθυμούσε να ασχοληθεί με την υποκριτική και είχε συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να παίξει σε σειρά του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί επανειλημμένα τον Πάνο Κοκκινόπουλο, εκφράζοντας την επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική. Ο σκηνοθέτης εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να του αναθέσει έναν σταθερό ρόλο σε νέα του σειρά.

Ο σκηνοθέτης τον περιέγραψε ως συμπαθητικό άνθρωπο, αποκαλύπτοντας πως ο τραγουδιστής του είχε εκμυστηρευτεί ότι το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός και όχι να συνεχίσει στο τραγούδι, κάτι που ο ίδιος σκεφτόταν σοβαρά.

Υπήρχαν συγκεκριμένες συζητήσεις για τη συμμετοχή του Γιώργου Μαζωνάκη στη νέα τηλεοπτική σειρά «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη». Ωστόσο, ο Πάνος Κοκκινόπουλος δεν πρόλαβε να του κάνει την επίσημη πρόταση για τον ρόλο.

Ο ρόλος που προοριζόταν για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ήταν για απλή, έκτακτη εμφάνιση (guest). Ο σκηνοθέτης τον ήθελε για μια πιο μόνιμη παρουσία, καθώς πίστευε ακράδαντα ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλός ηθοποιός.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Μια Ελλάδα Παρέα» του Open και στη δημοσιογράφο Πένυ Καβέτσου, ο γνωστός σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις συναντήσεις που είχε με τον τραγουδιστή, αλλά και στα σχέδια για τη συμμετοχή του στη νέα τηλεοπτική σειρά «Η Αλίκη στη σκοτεινή πόλη» για το ERTFLIX.

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Πάνος Κοκκινόπουλος: «Το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός»

Όπως αποκάλυψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφθεί αρκετές φορές το γραφείο του, εκφράζοντας την επιθυμία να δοκιμαστεί στην υποκριτική. Μάλιστα, ο σκηνοθέτης εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να του αναθέσει έναν σταθερό ρόλο στη νέα του σειρά και όχι μια απλή έκτακτη εμφάνιση.

«Ήταν πολύ συμπαθητικός άνθρωπος. Είχε έρθει στο γραφείο μου δύο-τρεις φορές γιατί ήθελε να παίξει σε σειρά μου. Με είχε καλέσει στα γενέθλιά του. Μου έλεγε ότι ήθελε πάντα να είναι ηθοποιός και όχι τραγουδιστής, ότι το όνειρό του ήταν να γίνει ηθοποιός. Το σκεφτόμουν σοβαρά. Έφυγε άδικα. Συζητάγαμε να παίξει έναν ρόλο στην "Αλίκη". Δεν πρόλαβα να του το πω. Δεν τον ήθελα για guest, αλλά για πιο μόνιμη κατάσταση. Είχα πάντα την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι πολύ καλός», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κοκκινόπουλος.

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