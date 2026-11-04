Πάνος Καλίδης για τον γάμο του: «Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας -Μπήκε και ένας γέροντας που είναι το λιμάνι μας» - iefimerida.gr

Για τον γάμο του που αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας σχέσης που μετράει δύο δεκαετίες ζωής μίλησε ο Πάνος Καλίδης, καθώς και για την οικογενειακή ζωή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Πάνος Καλίδης, έναν χρόνο μετά τον γάμο του, αναφέρεται στα τρία παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Λεάννα Μάρκογλου. Δηλώνει πως κοινός τους στόχος είναι να τα μεγαλώσουν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Ο τραγουδιστής αποκαλύπτει πως η πνευματικότητα έχει εισέλθει στην οικογενειακή τους ζωή. Συμβουλεύονται πλέον έναν γέροντα, τον οποίο χαρακτηρίζει «λιμάνι» τους, για την επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στη σχέση τους.

Σχολιάζοντας τη διαμάχη μεταξύ Άννας Βίσση και Νίκου Καρβέλα, εκφράζει την ξεκάθαρη διαφωνία του. Θεωρεί πως η απόφαση του συνθέτη να απαγορεύσει στην ερμηνεύτρια να λέει τα τραγούδια του δεν είναι σωστή.

Εκφράζει την ανησυχία ότι η κίνηση Καρβέλα θα μπορούσε να ωθήσει άλλους συνθέτες να ζητούν περισσότερα χρήματα στο μέλλον. Προτείνει ειρωνικά να δοθούν τα τραγούδια στη «Σούλα Μούλα» για να δοκιμαστεί η απήχησή τους.

Ο τραγουδιστής συμπλήρωσε έναν χρόνο παντρεμένος με την Λεάννα Μάρκογλου με την οποία έχουν αποκτήσει τρία παιδιά κατά τη διάρκεια της πολύχρονης κοινής πορείας τους.

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Ωστόσο όπως αποκάλυψε υπάρχουν και προβλήματα τα οποία φροντίζουν να τα αντιμετωπίζουν από κοινού, ενώ πλέον συμβουλεύονται και έναν πνευματικό στον οποίο απευθύνονται για βοήθεια.

Πάνος Καλίδης: «Μπήκε στη ζωή μας και μία πνευματικότητα»

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Πάνος Καλίδης ανέφερε αρχικά για την οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη σύζυγό του: «Είμαστε νεόνυμφοι. Παντρευτήκαμε πέρυσι, κλείσαμε έναν χρόνο φέτος. Έχουμε τρία πανέμορφα παιδιά. Να έχουν την υγεία τους, να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Προσπαθούμε να τα μεγαλώσουμε με τις καλύτερες συνθήκες».

Ο ερμηνευτής απάντησε και για τις επιλογές που έκαναν τον τελευταίο χρόνο αφού παντρεύτηκαν: «Δεν θα έλεγα ότι άλλαξε κάτι στον έναν χρόνο που είμαστε παντρεμένοι. Εκτός του ότι μπήκε στη ζωή μας και μία πνευματικότητα. Βάλαμε τον Θεό στην οικογένειά μας. Μεταξύ μας μπήκε και ένας σεβασμός και μπήκε και ένας γέροντας που είναι το λιμάνι μας. Αν έχουμε θέματα, πηγαίνουμε και τα λύνουμε».

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«Ας δώσει όλα τα τραγούδια στη Σούλα Μούλα»

Αναφερόμενος στη διαμάχη μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη διαφωνία του σχετικά με την απαγόρευση τραγουδιών από την πλευρά του συνθέτη: «Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόφασης του Νίκου Καρβέλα. Για να ισχύσει ο νόμος, όπως είχε κάνει κάποια στιγμή για τον Νότη Σφακιανάκη, πρέπει να το κάνει δια παντός.

Όμως αυτό, πυροδοτεί μία συμπεριφορά πάρα πολλών μουσικών - συνθετών που θα χρησιμοποιήσουν αυτό, αν περάσει τελικά, στο να αυξήσουν τα έσοδά τους ίσως. Δηλαδή, τι θα γίνει; Θα λέμε τώρα ένα τραγούδι και αν σε δέκα χρόνια κάτσει, θα μου ζητήσεις περισσότερα; Διακρίνω μία υπεροψία. Ας δώσει όλα τα τραγούδια και όλο το ρεπερτόριο στη Σούλα Μούλα και ας ανακοινώσει μία νύχτα στο ΟΑΚΑ με τη Σούλα Μούλα, με όλο το ρεπερτόριο της Άννας Βίσση για να δούμε αν θα έχει τέτοια απήχηση».

