Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι» - iefimerida.gr

Στους λόγους για τους οποίους δεν επέλεξε τον γάμο αναφέρθηκε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης, αποκαλύπτοντας πως η ιδέα και μόνο κατά κάποιο τρόπο τον φόβιζε.

Παρά το γεγονός ότι ο ηθοποιός πολλές φορές σκέφτεται πώς θα ήταν να έχει τα δικά του παιδιά, θεώρησε ότι βρήκε μέσα από τη δουλειά, η οποία πάντα του απορροφούσε πολύ χρόνο, τη δικαιολογία να μην κάνει αυτό το βήμα στην προσωπική του ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Ο γάμος έχει ένα κομμάτι καθαρά πρακτικό»

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Ήταν μία συνθήκη στη ζωή μου η οποία δεν ήρθε. Ίσως λίγο τη φοβόμουν, ίσως λίγο έβρισκα τη δικαιολογία ότι ήμουν πολύ απορροφημένος με τη δουλειά μου, που στην πραγματικότητα ήμουν. Δεν ήμουν πάντα σίγουρος ότι σε μία συνθήκη γάμου θα βγει ο καλύτερός μου εαυτός. Αισθανόμουν βαθιά μέσα μου ότι τις πιο σκοτεινές μου πτυχές και τις πιο μύχιες πλευρές της προσωπικότητάς μου θα μου τις έβγαζε ο γάμος. Δεν μιλάμε για τις όμορφες συνθήκες του έρωτα και της συντροφικότητας, μιλάμε για το ότι ο γάμος μετά έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι καθαρά πρακτικό, της καθημερινότητάς, της ρουτίνας, το οποίο είναι εξίσου όμορφο, αλλά πολλές φορές μας βγάζει...».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε με μια δόση χιούμορ: «Οι παλιοί έλεγαν ότι ο γάμος είναι λαχείο και εγώ τζογαδόρος δεν είμαι», ενώ έπειτα ανέφερε πως υπήρξε μία δεκαετία όπου η δουλειά του τον απασχολούσε έντονα και θεωρεί πως αυτό τον βόλεψε: «Ίσως κάπου βολεύτηκα σε αυτή την κατάσταση», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις»

Κλείνοντας, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης δήλωσε πως ο γάμος υπάρχει σαν ανάγκη μέσα μου, όμως πάντοτε επικρατεί η σκέψη πως υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει δημιουργώντας οικογένεια: «Τον γάμο τον έχω μέσα μου σαν ανάγκη και σκέφτομαι καμιά φορά -τώρα που βλέπω και τις ανιψιές μου- πώς θα ήταν να έχω δικά μου παιδιά για να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου σαν γονιός, αλλά πάλι αισθανόμουν ότι υπάρχουν και πράγματα που ίσως δεν θα ήθελα να μεταφέρω στα παιδιά μου, δικές μου νευρώσεις και υπαρξιακές αγωνίες», ανέφερε.

