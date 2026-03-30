Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Να σας χαλάσω κι εσάς το μεροκάματο; Κάτι να έχετε να παίζεται, να λέτε» - iefimerida.gr

Με τον δικό του τρόπο απάντησε ο Παναγιώτης Μπουγιούρης για τα δημοσιεύματα που στο παρελθόν τον ήθελαν να έχει σχέση με την Αγγέλα Σιδηροπούλου.

Ο ηθοποιός βρέθηκε στην παρουσίαση του νέου τραγουδιού της μπάντας «Jetlag» και μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», απάντησε πως συνδέεται με μια μακροχρόνια φιλία με την τραγουδίστρια του συγκροτήματος Αγγέλα Σιδηροπούλου.



Παναγιώτης Μπουγιούρης: «Προφανώς και δεν ήμασταν ζευγάρι»

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με την Αγγέλα γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Δε μπήκα ποτέ στη διαδικασία να διαψεύσω τα δημοσιεύματα που μας ήθελαν ζευγάρι. Δεν ενοχλήθηκα. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, κι εγώ τη δική μου. Προφανώς και δεν ήμασταν ζευγάρι. Δεν ήρθα σε καμία αμηχανία με αυτά τα δημοσιεύματα. Είμαι δημόσιο πρόσωπο, ασχολούνται με τη δουλειά μου. Να σας χαλάσω κι εσάς το μεροκάματο; Κάτι να έχετε να παίζεται, να λέτε» είπε χαρακτηριστικά.

Η Αγγέλα Σιδηροπούλου ασχολείται με την υποκριτική και τη μουσική ενώ στο παρελθόν έχει συμμετάσχει και στο μουσικό talent show «Final Four». Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Γιώργου Αρμένη, ενώ έχει ασχοληθεί με το θέατρο και τη μουσική, κυκλοφορώντας τραγούδια όπως το «Αττική-Βικτώρια (Μια στάση μετά)». Είναι κόρη της πολιτικού Κατερίνας Παπακώστα, η οποία διετέλεσε υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

