Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Μου αρέσει η ιδέα να παντρευτώ και να αποκτήσω παιδιά» - iefimerida.gr

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο η προσοχή της είναι στραμμένη στην καριέρα και στις φιλικές σχέσεις της.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι νιώθει ανεξάρτητη και ευχαριστημένη με την καθημερινότητά της, χωρίς να αναζητά ενεργά έναν νέο σύντροφο.

«Δεν είναι προτεραιότητά μου η προσωπική ζωή αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει να εργάζομαι, να δημιουργώ και να περνώ χρόνο με τους φίλους μου, που πολλές φορές είναι σαν οικογένεια», εξομολογήθηκε.

«Οι καλοί άνθρωποι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι»

Ωστόσο, η Αλεξάνδρα παραδέχεται ότι είναι ανοιχτή στον έρωτα, χωρίς να τον κυνηγά: «Οι καλοί άνθρωποι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Ο έρωτας δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις ή να οργανώσεις. Συμβαίνει ξαφνικά, ίσως σε μια απλή βόλτα», τόνισε.

«Αγαπώ πολύ τα παιδιά και μου αρέσει η ιδέα να παντρευτώ»

Η πρώην παίκτρια δεν κρύβει την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια στο μέλλον. «Αγαπώ πολύ τα παιδιά και μου αρέσει η ιδέα να παντρευτώ και να αποκτήσω παιδιά. Δεν έχω συγκεκριμένη ηλικία στο μυαλό μου, αλλά είναι κάτι που θέλω πολύ να συμβεί τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Με αυτό τον τρόπο, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δείχνει ότι καταφέρνει να ισορροπεί την επαγγελματική της ανάπτυξη με τα όνειρά της για οικογένεια, αντιμετωπίζοντας τη ζωή με ωριμότητα και θετική διάθεση.