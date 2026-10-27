Παναγιώτα Βλαντή για τον σύζυγό της: Είμαστε έξι χρόνια παντρεμένοι -Παλέψαμε πολύ να μη μαθευτεί - iefimerida.gr

Η Παναγιώτα Βλαντή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την προσωπική της ζωή, από τη γνωριμία με τον σύζυγό της μέχρι και τον γάμο τους, τον οποίο και κράτησαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να μην εκθέτει δημόσια την προσωπική της ζωή, αποκάλυψε ότι η γνωριμία με τον σύζυγό της έγινε σε μία θεατρική παράσταση.

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«Πήγα να δω μια παράσταση που είχε ανεβάσει μια δική του φίλη και εκεί γνωριστήκαμε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είχε βοηθήσει τη φίλη του να κάνει αυτή την παράσταση και έτσι γνωριστήκαμε. Με είχε δει στην τηλεόραση και του άρεσαν τα "Μαύρα Μεσάνυχτα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Παλέψαμε πολύ να μη μαθευτεί ο γάμος»

Η Παναγιώτα Βλαντή στάθηκε στην προσπάθεια που κατέβαλαν με τον σύζυγό της προκειμένου ο γάμος τους να μείνει σε αυστηρά προσωπικά πλαίσια.

«Είμαστε έξι χρόνια παντρεμένοι. Παλέψαμε πολύ να μη μαθευτεί ο γάμος. Για μετά δεν με ένοιαζε καθόλου και μου άρεσε κιόλας που βγήκε. Αλλά δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή, ήθελα να είναι πριβέ», εξομολογήθηκε η Παναγιώτα Βλαντή.

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Ποιος είναι ο σύζυγος της Παναγιώτας Βλαντή, Γιάννης Βλάχος - Ο ρομαντικός γάμος στην Ύδρα το 2021

Η Παναγιώτα Βλαντή έχει βρει την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Γιάννη Βλάχου, ο οποίος είναι μηχανολόγος και δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018 και τον Ιούνιο του 2021 αποφάσισε να επισφραγίσει τον έρωτά του με έναν ρομαντικό γάμο στην Ύδρα, παρουσία λίγων συγγενών και στενών φίλων.