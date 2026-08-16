Όταν η Πάμελα Άντερσον έκανε φωνητικά σε τραγούδι της Μαράια Κάρεϊ - iefimerida.gr

Πίσω από το τραγούδι «Loverboy» της Μαράια Κάρεϊ κρύβεται μια απρόσμενη ποπ ιστορία: τα «μυστικά» δεύτερα φωνητικά ανήκουν στην Πάμελα Άντερσον.

Η αποκάλυψη της Πάμελα Άντερσον

Το 2014, παρουσιάζοντας τα World Music Awards, η Πάμελα Άντερσον επιβεβαίωσε ότι η ίδια έκανε τα χαρακτηριστικά φωνητικά στο «Loverboy». «Ήμουν το “Whoooo!”», είπε γελώντας, αποκαλύπτοντας μια συνεργασία που είχε μείνει κρυφή για πάνω από μια δεκαετία.

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Η στιγμή στο στούντιο

Ο μουσικός παραγωγός Damion “Damizza” Young μοιράστηκε πριν κάποιους μήνες περισσότερες λεπτομέρειες. Θυμάται τη Μαράια Κάρεϊ να του λέει ότι «η Παμ θα περάσει για να κάνει τα δεύτερα φωνητικά». Ο ίδιος, φαν της σειράς Baywatch, ενθουσιάστηκε. «Πριν το καταλάβω, ανοίγαμε σαμπάνιες και εκείνη ρωτούσε τι θέλω να κάνει», είπε.



Ο Damizza επαίνεσε την Άντερσον, τονίζοντας ότι έχει πραγματικό φωνητικό ταλέντο και ότι η εικόνα της «χαζής ξανθιάς» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ακούστε το τραγούδι:

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Η αλλαγή της δημόσιας εικόνας της Πάμελα Άντερσον

Τα τελευταία χρόνια, το κοινό έχει δει μια διαφορετική πλευρά της Πάμελα Άντερσον. Από την εμφάνισή της στο Broadway ως Roxie Hart στο Chicago μέχρι την περίοδο που υιοθέτησε εντελώς φυσική εμφάνιση χωρίς μακιγιάζ, η εικόνα της έχει ανανεωθεί. Η ερμηνεία της στο The Last Showgirl της χάρισε μάλιστα υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και SAG.

Η ταραχώδης περίοδος της Μαράια Κάρεϊ

Το «Loverboy» κυκλοφόρησε το 2001, σε μια δύσκολη φάση για τη Μαράια Κάρεϊ. Το αρχικό sample που ήθελε να χρησιμοποιήσει εγκρίθηκε τελικά και χρησιμοποιήθηκε στο «I’m Real» της Τζένιφερ Λόπεζ, γεγονός που την ανάγκασε να αλλάξει την παραγωγή του τραγουδιού την τελευταία στιγμή.



Την ίδια χρονιά, λίγο πριν την κυκλοφορία της ταινίας Glitter στην οποία πρωταγωνίστησε, η Μαράια Κάρεϊ νοσηλεύτηκε λόγω εξάντλησης και «σωματικής και συναισθηματικής κατάρρευσης».

Το Glitter και η πορεία του «Loverboy»



Το Glitter θεωρήθηκε αποτυχία από τους κριτικούς, αλλά φέτος πλησιάζει η 25η επέτειός του και η διάσημη τραγουδίστρια σχεδιάζει μια ειδική επανέκδοση.



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Παρά τις δυσκολίες, το «Loverboy» έφτασε στο Νο. 2 του Billboard Hot 100, τερματίζοντας το 11ετές σερί της Μαράια Κάρεϊ στην κορυφή. Η ίδια έχει δηλώσει ότι αρχικά «το μισούσε», αλλά με τον καιρό το αγάπησε, καθώς αντιπροσωπεύει μια δύσκολη αλλά καθοριστική περίοδο της ζωής της.