Αν έχετε ένα παλιό ψυγείο, έχετε έναν θησαυρό -Πώς να το μετατρέψετε σε έπιπλο για το σπίτι σας - iefimerida.gr

Το παλιό και κατεστραμμένο ψυγείο δεν είναι απαραίτητα άχρηστο σκουπίδι, καθώς μπορεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικό «διαμάντι» για το σπίτι σας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ένα παλιό ψυγείο μετατρέπεται σε λειτουργικό έπιπλο όπως ντουλάπα ή βιβλιοθήκη, αξιοποιώντας τους εσωτερικούς του χώρους. Για την κατασκευή απαιτούνται απλά υλικά, όπως ξύλινες σανίδες, χρώμα, βίδες και διακοσμητικά αξεσουάρ.

Η διαδικασία ξεκινά με την αφαίρεση του κινητήρα και όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Ακολουθεί σχολαστικός καθαρισμός για την απομάκρυνση βρωμιάς, λιπών και υπολειμμάτων σκουριάς, προετοιμάζοντας την επιφάνεια για την ανανέωση.

Η εξωτερική επιφάνεια τρίβεται και βάφεται ή καλύπτεται με αυτοκόλλητες επιφάνειες για κομψό φινίρισμα. Στη συνέχεια, τοποθετούνται στο εσωτερικό ξύλινα ράφια, κομμένα στις διαστάσεις της συσκευής, για την οργάνωση αντικειμένων.

Για μεγαλύτερη ευελιξία, μπορούν προαιρετικά να προστεθούν ροδάκια στη βάση για εύκολη μετακίνηση. Παράλληλα, τα υπάρχοντα ράφια στην πόρτα του ψυγείου αξιοποιούνται ως δευτερεύοντες αποθηκευτικοί χώροι.

Σε μια εποχή όπου η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση έχουν αναδειχθεί σε βασικούς πυλώνες της συνειδητής καταναλωτικής συμπεριφοράς, τα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι οικιακές συσκευές που, παρά την ηλικία ή τις βλάβες τους, προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες αξιοποίησης χάρη στο σχήμα, τη δομή και τα ανθεκτικά υλικά κατασκευής τους.

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Από ψυγείο σε πρακτική ντουλάπα οργάνωσης

Η μετατροπή ενός παλιού ψυγείου ή καταψύκτη σε μια πρακτική ντουλάπα οργάνωσης, μια πρωτότυπη βιβλιοθήκη ή ένα κομψό έπιπλο μπαρ κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, επισημαίνει το diariouno.com.ar.

Η συγκεκριμένη ιδέα αξιοποιεί πλήρως τους εσωτερικούς χώρους και τα χωρίσματα της συσκευής, δημιουργώντας λειτουργικά και διακοσμητικά έπιπλα για κάθε γωνιά του σπιτιού.

Για την υλοποίηση της κατασκευής απαιτούνται απλά υλικά, όπως ξύλινες σανίδες για τα νέα ράφια, χρώμα σμάλτου ή διακοσμητικό αυτοκόλλητο χαρτί, κατσαβίδια, πριόνι, γυαλόχαρτο, βίδες και επιπλέον αξεσουάρ της επιλογής σας.

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Η διαδικασία μετατροπής, βήμα βήμα

Η διαδικασία της μετατροπής είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά, αφαιρείται ο κινητήρας και όλα τα μη λειτουργικά ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής.

Ακολουθεί ένας σχολαστικός καθαρισμός για την απομάκρυνση της βρωμιάς, των συσσωρευμένων λιπών και των υπολειμμάτων σκουριάς. Στη συνέχεια, η εξωτερική επιφάνεια τρίβεται με γυαλόχαρτο και βάφεται ή καλύπτεται με αυτοκόλλητες επιφάνειες ξύλου και ρετρό γωνιακά προστατευτικά για ένα κομψό φινίρισμα.

Στο τελευταίο στάδιο, τοποθετούνται στο εσωτερικό ξύλινα ράφια κομμένα στα μέτρα της συσκευής, έτοιμα να φιλοξενήσουν εργαλεία, βιβλία, σερβίτσια ή μπουκάλια.

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Προαιρετικά, μπορούν να προστεθούν ροδάκια στη βάση για την εύκολη μετακίνηση του νέου επίπλου, ενώ τα ράφια που διαθέτει η πόρτα του ψυγείου αξιοποιούνται ιδανικά ως δευτερεύοντες αποθηκευτικοί χώροι.

