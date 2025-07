Παχύσαρκος ηθοποιός παντρεύτηκε μικροκαμωμένη influencer και δέχεται διαδικτυακό bullying -Πώς το αντιμετώπισε - iefimerida.gr

Ένας παχύσαρκος ηθοποιός που παντρεύτηκε μια μικροκαμωμένη, όμορφη influencer δέχεται διαδικτυακό bullying από χρήστες που πιστεύουν ότι πρέπει να είναι πλούσιος.

Με τα βίντεο που μοιράζονται στα social media να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές, πλήθος χρηστών έχουν κατηγορήσει τον Τζορτζ και τη Σιένα Κιούγουντ ότι είναι «ψεύτικοι» και «διψασμένοι για φήμη», ενώ αμφισβητούν τη γνησιότητα της σχέσης τους.

Το διαδικτυακό bullying στο ζευγάρι

Ο Τζορτζ έχει χαρακτηρίσει τους επικριτές «ζηλόφθονους» επειδή βλέπουν έναν παχύ άντρα που «έχει αυτό που εκείνοι δεν μπορούν να αποκτήσουν».

Ακόμα και μετά από επτά χρόνια μαζί και τη γέννηση του γιου τους, δεν έχει καταφέρει να κάνει τους επικριτές να σταματήσουν, οι οποίοι πλέον τον χαρακτηρίζουν «τεμπέλη» επειδή παίρνει το ενέσιμο φάρμακο Mounjaro για να χάσει βάρος.

Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε όταν η Σιένα είδε τον 31χρονο ηθοποιό στην τηλεόραση, σε βραβευμένη βρετανική κωμική σειρά.

«Όταν ζούσα ακόμα στην Αυστραλία, παρακολουθούσα το "People Just Do Nothing" και σκέφτηκα: "Αυτός είναι ο ιδανικός άντρας για μένα, είναι τόσο σέξι!". Κατέληξα να τον ψάχνω στο Google» είπε η ίδια σε συνέντευξή της.

Η Σιένα, πρώην personal trainer με πάθος για το τραγούδι, έστειλε μήνυμα στον Τζορτζ μέσω social media, εκφράζοντας το ενδιαφέρον της, με εκείνον αρχικά να σκέφτεται μήπως είναι κάποια απάτη.

Από τότε, η σχέση τους άνθισε. Βγήκαν ραντεβού και «ήταν σαν να ταιριάξαμε αμέσως», είπε περιγράφοντας την έλξη που ένιωσαν ο ένας για τον άλλον.

«Αυτό που μας ένωσε ήταν ότι είμαστε τόσο ίδιοι» θυμάται ο Τζορτζ. «Είμαστε και οι δύο δημιουργικοί. Ταιριάξαμε, και αυτή η χημεία υπήρχε ήδη πριν καν συναντηθούμε από κοντά».

Το ζευγάρι ερωτεύτηκε το 2018 και παντρεύτηκε το 2022. Απέκτησαν έναν γιο, τον Όλιβερ, και έχουν μετακομίσει στο σπίτι των ονείρων τους στο Σάρεϊ.

Ωστόσο, οι χρήστες παραμένουν ακόμη και σήμερα δύσπιστοι. Ο Τζορτζ δέχεται καταιγισμό προσβολών στο Διαδίκτυο, καθώς τον έχουν αποκαλέσει «φάλαινα ξεβρασμένη στην ακτή» και τον χαρακτηρίζουν «τεμπέλη» και «αηδιαστικό» λόγω του μεγέθους του, ενώ συχνά κάνουν προβλέψεις για το πότε θα πεθάνει.

«Ο κόσμος απλά δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι εγώ είμαι χοντρός κι εκείνη είναι αδύνατη» είπε ο Τζορτζ, αποδίδοντας την περιφρόνηση του κοινού σε καθαρή ζήλια.

«Βλέπουν τη γυναίκα μου και σκέφτονται "Είναι πολύ ελκυστική. Γιατί εγώ δεν μπορώ να έχω και γω κάτι τέτοιο;". Το αντιμετωπίζω εδώ και χρόνια. Μισούν το ότι ένας παχύς άντρας μπορεί να έχει περισσότερα από αυτούς, μισούν το ότι μπορώ να έχω αυτό που έχω και μισούν το ότι εκείνη έλκεται από αυτό».

Σύμφωνα με τον Τζορτζ, η Σιένα έλκεται από εκείνον επειδή είναι «πιο μεγαλόσωμος» άντρας. «Κι εγώ έλκομαι από εκείνη γιατί είναι μια λεπτή, όμορφη, γοητευτική γυναίκα».

Το ζευγάρι είναι αντισυμβατικό καθώς διατηρούν κοινό λογαριασμό στο OnlyFans, το συνδρομητικό ιστότοπο όπου οι χρήστες βγάζουν χρήματα ανεβάζοντας περιεχόμενο για ενήλικες.

Φωτογραφία: Instagram

Πρωταγωνιστώντας μαζί σε ερωτικά βίντεο, το ζευγάρι χρεώνει 15 δολάρια τον μήνα για μια «ματιά» στην προσωπική του ζωή, κάτι που έχει αυξήσει τα αρνητικά σχόλια.

Ωστόσο, το ζευγάρι αισθάνεται ότι έχει κερδίσει από την όλη αρνητικότητα, με τον Τζορτζ να λέει: «Μπορούμε να πληρώνουμε αυτό το σπίτι και αυτά τα αυτοκίνητα επειδή βγάζουμε πάνω από εξαψήφιο εισόδημα τον χρόνο, χάρη στο τρολάρισμα».

Ο Τζορτζ χρηματοδοτεί τον τρόπο ζωής του εν μέρει μέσω διαδικτυακών χορηγιών, προωθώντας προϊόντα με αντάλλαγμα πληρωμές.

Πουλώντας τεχνολογικά προϊόντα και κάνοντας livestreams στον λογαριασμό του, ο Τζορτζ ισχυρίζεται ότι έχει βγάλει έως και 30.000 λίρες τον μήνα.

Η Σιένα έχει μιλήσει στο παρελθόν για την «ντροπή και την αμηχανία» της σχετικά με το ότι βγάζει χρήματα από τα social media, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις, τα εξώφυλλα, ακόμη και τον γάμο της.

Όταν ο Τζορτζ έγινε προδιαβητικός και δυσκολευόταν ακόμη και να ανέβει σκάλες, ξεκίνησε να παίρνει το ενέσιμο φάρμακο για απώλεια βάρους Mounjaro.

Έχασε 38 ολόκληρα κιλά και πλέον τρώει μόνο ένα βασικό γεύμα την ημέρα, παραλείποντας συχνά εντελώς το πρωινό.

Ωστόσο, ο δημιουργός περιεχομένου έχει δεχτεί και αρνητικά σχόλια από επικριτές, οι οποίοι λένε ότι «κλέβει» επειδή παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο.

Ωστόσο, ο Τζορτζ και η Σιένα απαντούν στα σχόλια μίσους με τον συνηθισμένο, σαρκαστικό τους τρόπο.

Φωτογραφία: Instagram

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι επιλέγουν συνειδητά να «εκτίθενται» στο Διαδίκτυο επειδή αυτό τους δίνει την οικονομική ελευθερία να έχουν μη συμβατικές δουλειές και να περνούν περισσότερο χρόνο μαζί.

Το μήνυμα του περιεχομένου τους είναι ότι αγαπούν ο ένας τον άλλον παρά την κριτική που δέχονται και θα παραμείνουν αφοσιωμένοι, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους.