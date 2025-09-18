Στα 100 του χρόνια, κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μακροβιότερη καριέρα σε μία εταιρεία - iefimerida.gr

Η προσωρινή δουλειά ενός εφήβου έγινε υπόδειγμα συνέπειας και αφοσίωσης που κράτησε έναν αιώνα. Το αποτέλεσμα; Μια καριέρα πιστοποιημένη στα ρεκόρ Γκίνες που επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει «ανθεκτικότητα».



Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν δουλειά κάθε λίγα χρόνια, ο Walter Orthmann επέλεξε ένα διαφορετικό μονοπάτι και έγραψε ιστορία. Ο Βραζιλιάνος εργάτης κλωστοϋφαντουργίας πέρασε 84 χρόνια και εννέα ημέρες στον ίδιο εργοδότη, ένα κατόρθωμα που αναγνωρίστηκε επίσημα από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Ο Orthmann ήταν 15 ετών όταν ξεκίνησε το 1938, στην Indústrias Renaux στο Brusque , στη νότια Βραζιλία. Γιόρτασε τα 100ά γενέθλιά του Στις 19 Απριλίου 2022 γιόρτασε τα 100ά γενέθλιά του με, συναδέλφους, εκπροσώπους της τοπικής αρχής και πελάτες.

Από το εργοστάσιο στη διοίκηση

Ο Orthmann ξεκίνησε στη ναυτιλία, αλλά το κοφτερό μυαλό του και η ευχέρεια στη γερμανική γλώσσα, κάτι συνηθισμένο σε εκείνη την περιοχή, τον έκαναν γρήγορα να ξεχωρίσει. Μέσα σε λίγα χρόνια μετακινήθηκε στις πωλήσεις, και τελικά έγινε διευθυντής υπεύθυνος για βασικές συναλλαγές με τους πελάτες. Η εταιρεία εξελίχθηκε επίσης. Σήμερα δραστηριοποιείται ως RenauxView, το νέο όνομα σε μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται πάνω από έναν αιώνα.

Περισσότερο από μια απλή δουλειά

Με το πέρασμα των δεκαετιών, ο Όρθμαν προσαρμόστηκε σε όλα. Από τα χειροκίνητα λογιστικά βιβλία, μέχρι τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και το σύγχρονο επιχειρηματικό λογισμικό, απόδειξη ότι το να μένεις σε ένα μέρος δεν σημαίνει ότι μένεις στάσιμος. Οι συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως μέντορα που καθοδηγούσε με σταθερό χέρι και ηγούνταν με «σιωπηλά», ακούγοντας πρώτα και καθοδηγώντας με το παράδειγμά του.

Οι συνήθειες του δεν περιλαμβάνουν κάτι ακραίο: συνεπή πρωινά, τακτικοί περίπατοι και η συνήθεια να εμφανίζεται έτοιμος για ό,τι έφερνε η μέρα.

Γιατί ο νόμος έχει σημασία

Οι νόμοι της Βραζιλίας βοήθησαν να καταστεί δυνατό το ταξίδι. Το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας ορίζει ελάχιστες ηλικίες (προς το παρόν 65 για τους άνδρες και 62 για τις γυναίκες, με απαιτήσεις εισφορών). Ωστόσο η είσπραξη σύνταξης δεν αναγκάζει αυτόματα τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να σταματήσουν να εργάζονται. Αντίθετα, οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν υποχρεωτική συνταξιοδότηση στα 75 , υπογραμμίζοντας ότι τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας συνδέονται με συγκεκριμένους δημόσιους ρόλους - όχι με τον ιδιωτικό τομέα.

Μια κληρονομιά για την επόμενη γενιά

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό του, ο Όρθμαν το κράτησε απλό: να παραμένει περίεργος, να συνεχίζει να μαθαίνει και να κάνει ό,τι του αρέσει. Η έρευνα μπορεί να αμφισβητεί την ακριβή φόρμουλα, αλλά το παράδειγμά του, που εκτείνεται σε έναν αιώνα, είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Αυτό που ξεκίνησε ως δουλειά ενός εφήβου για να βοηθήσει την οικογένειά του, έγινε μια καριέρα που ενέπνευσε μια κοινότητα - και έθεσε ένα σημείο αναφοράς που οι μελλοντικοί εργαζόμενοι μπορεί να θαυμάζουν, αλλά σπάνια φτάνουν στο ίδιο επίπεδο.