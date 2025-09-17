Προσοχή, παγίδα βακτηρίων: Αυτά τα 3 λάθη στο καθάρισμα καταστρέφουν το ψυγείο σας - iefimerida.gr

Ένα καθαρό ψυγείο δεν είναι μόνο θέμα υγιεινής, καθώς επηρεάζει και τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.

Λιπαρά κατάλοιπα, ξεχασμένα υπολείμματα και λανθασμένοι χειρισμοί στο καθάρισμα μπορεί να οδηγήσουν σε δυσάρεστες οσμές, πολλή επιπλέον δουλειά και ακόμη και σε φθορά της συσκευής.



Γιατί να καθαρίζετε τακτικά; Γιατί με κάθε αγορά βάζετε στο ψυγείο μικρόβια (π.χ. χώμα στα λαχανικά ή βακτήρια από κρέας).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 8°C, η ανάπτυξη βακτηρίων επιταχύνεται. Γι αυτό και το ψυγείο πρέπει να διατηρείται μεταξύ 2 και 8°C και να καθαρίζεται ανά 4 εβδομάδες περίπου.



Τα 3 λάθη που πρέπει να αποφύγετε



Λάθος 1: Ξεκινάτε χωρίς προετοιμασία

Πολλοί μπαίνουν στο καθάρισμα βιαστικά και χωρίς σχέδιο. Πριν ξεκινήσετε, βγάλτε όλα τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε καθαρή επιφάνεια - ελέγξτε ταυτόχρονα τις ημερομηνίες λήξης, γιατί συχνά βρίσκονται ληγμένα προϊόντα στις πίσω γωνίες. Τα ευπαθή τρόφιμα (κρέας, ψάρι, αλλαντικά) αποθηκεύστε προσωρινά σε φορητό ψυγείο ή σε δροσερό σημείο. Ετοιμάστε σφουγγάρι, πανιά μικροϊνών και μικρά εργαλεία (οδοντόβουρτσα, οδοντογλυφίδα) για τις δυσπρόσιτες άκρες.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λάθος 2: Χρήση πολύ επιθετικών καθαριστικών

Ισχυρά απορρυπαντικά με έντονα αρώματα μπορούν να φθείρουν τα λάστιχα και να αφήσουν οσμές που απορροφώνται από τα τρόφιμα. Προτιμήστε ήπια απορρυπαντικά πιάτων ή φυσικά μέσα όπως ξίδι με νερό (1 μέρος ξίδι προς 4 μέρη νερό). Αφήστε να δράσει για λίγο και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.



Λάθος 3: Λανθασμένη σειρά καθαρισμού

Η σειρά έχει σημασία: αν ξεκινήσετε άναρχα, θα βρωμίσετε ξανά ήδη καθαρισμένες επιφάνειες. Αφαιρέστε πρώτα ράφια και συρτάρια, καθαρίστε από πάνω προς τα κάτω και τελειώστε με πόρτες, τοιχώματα και λάστιχα. Στεγνώστε με πανί μικροϊνών για να αποφύγετε ραβδώσεις.



Ο καθαρισμός βήμα-βήμα

