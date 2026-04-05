Ειδική στην οικολογία: «Ούτε καν να σου περάσει από το μυαλό να χρησιμοποιήσεις χαρτί ψησίματος...» - iefimerida.gr

Μια αναγνωρισμένη ειδικός στην οικολογία μοιράζεται συμβουλές για να μετατρέψουμε την κουζίνα σε έναν πιο ασφαλή χώρο απέναντι στον πλανήτη.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η ειδικός Bàrbara προτείνει την αντικατάσταση του χαρτιού ψησίματος με επαναχρησιμοποιούμενα φύλλα σιλικόνης, καθώς το χαρτί ψησίματος είναι επικαλυμμένο με αντικολλητικό στρώμα που δεν ανακυκλώνεται.

Η χρήση πλαστικών επιφανειών κοπής απελευθερώνει μικροπλαστικά στα τρόφιμα. Προτείνεται η αντικατάστασή τους με ξύλινες επιφάνειες κοπής, οι οποίες είναι πιο υγιεινές και ανθεκτικές.

Τα πλαστικά σκεύη απελευθερώνουν σωματίδια στα τρόφιμα όταν έρχονται σε επαφή με τη θερμότητα. Τα ξύλινα σκεύη αποτελούν μια ασφαλέστερη εναλλακτική, καθώς δεν απελευθερώνουν τοξίνες.

Η χρήση πλαστικών τάπερ μπορεί να απελευθερώσει τοξικές ουσίες. Η αντικατάστασή τους με δοχεία από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι είναι η ιδανική λύση για ασφαλέστερη αποθήκευση τροφίμων.

Η κουζίνα, αυτός ο χώρος που εμπνέει δημιουργικότητα και αρώματα, μπορεί επίσης να κρύβει μικρούς αόρατους εχθρούς που επηρεάζουν την υγεία μας και το περιβάλλον. Πέρα από την αισθητική των σκευών και των ηλεκτρικών συσκευών, οι ειδικοί στην υγεία και τον εσωτερικό σχεδιασμό συμφωνούν: ορισμένα καθημερινά αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τη διατροφή μας.

Κάπως έτσι, η Bàrbara (@ceroresiduo), αναγνωρισμένη ειδικός στην οικολογία και ιδρύτρια του Cero Residuo, μοιράζεται ορισμένες απαραίτητες συμβουλές για να μετατρέψουμε την κουζίνα μας σε έναν πιο ασφαλή, ανθεκτικό και υπεύθυνο χώρο απέναντι στον πλανήτη.

Αντικατάστησε το χαρτί ψησίματος

Το χαρτί ψησίματος είναι βασικό σε πολλά σπίτια, αλλά δεν είναι όλα όσα λάμπουν... τόσο οικολογικά όσο λένε. Αυτό το χαρτί συνήθως είναι επικαλυμμένο με ένα αντικολλητικό στρώμα που το καθιστά αδύνατο να ανακυκλωθεί. «Εγώ το έχω αντικαταστήσει με επαναχρησιμοποιούμενα φύλλα σιλικόνης», σχολιάζει η Bàrbara.

Αυτά τα φύλλα δεν απελευθερώνουν τοξίνες, καθαρίζονται εύκολα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκατοντάδες φορές, μετατρεπόμενα σε μια πιο βιώσιμη και πρακτική επιλογή για ψήσιμο χωρίς ανησυχίες.

Πες αντίο στις πλαστικές επιφάνειες κοπής

Αν και οι πλαστικές επιφάνειες κοπής φαίνονται πρακτικές και οικονομικές, η συνεχής χρήση τους μπορεί να γεμίσει τα τρόφιμά μας με μικροπλαστικά. «Κάθε κοπή που κάνουμε πάνω σε αυτές τις επιφάνειες απελευθερώνει μικρά σωματίδια που καταλήγουν στο φαγητό μας», εξηγεί η Bàrbara.

Η πιο υγιεινή και αισθητική εναλλακτική είναι οι ξύλινες επιφάνειες κοπής. Είναι ανθεκτικές, καθαρίζονται εύκολα και, παραδόξως, τα βακτήρια δεν συσσωρεύονται στις χαρακιές όπως πολλοί πιστεύουν. Επιπλέον, ο φυσικός τους σχεδιασμός προσθέτει μια ζεστή και κομψή πινελιά στη διακόσμηση της κουζίνας.

Αν και οι πλαστικές επιφάνειες κοπής φαίνονται πρακτικές και οικονομικές, η συνεχής χρήση τους μπορεί να γεμίσει τα τρόφιμά μας με μικροπλαστικά / ΤΙΚΤΟΚ

Πες όχι στα πλαστικά σκεύη

Σπάτουλες, κουτάλια και κουτάλες από πλαστικό είναι συνηθισμένα σε κάθε κουζίνα, αλλά όταν έρχονται σε επαφή με θερμότητα, όπως βραστό νερό ή καυτό λάδι, απελευθερώνουν σωματίδια που ενσωματώνονται στα τρόφιμα.

Η Bàrbara προτείνει ξύλινα σκεύη: «Δεν απελευθερώνουν τοξίνες, διαρκούν χρόνια και δεν χαράζουν τα τηγάνια σου». Επιπλέον, η υφή και η φυσική τους εμφάνιση συμπληρώνουν τέλεια κάθε κουζίνα διακοσμημένη σε μινιμαλιστικό ή ρουστίκ στυλ.

Η ιδανική λύση είναι τα δοχεία από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι / ΤΙΚΤΟΚ

Άλλαξε τα πλαστικά τάπερ

Τα πλαστικά τάπερ είναι βολικά, αλλά το να ζεσταίνεις φαγητό μέσα σε αυτά ή να τα πλένεις στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να απελευθερώσει τοξικές ουσίες και μικροπλαστικά που καταλήγουν στο φαγητό μας. Η ιδανική λύση είναι τα δοχεία από γυαλί ή ανοξείδωτο ατσάλι. Εκτός από πιο ασφαλή, προσφέρουν έναν κομψό και μοντέρνο αέρα στην οργάνωση του ντουλαπιού και του ψυγείου.