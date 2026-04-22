«Καρφιά» Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: «Ο καημένος ο Δημήτρης, κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια» [βίντεο] - iefimerida.gr

Επίθεση κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου εξαπέλυσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.



Μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στράφηκε κατά του Δημήτρη Ουγγαρέζου, σχολιάζοντας ότι η εκπομπή του δεύτερου δεν πάει καλά και έκανε λόγο για απεγνωσμένη προσπάθεια να δει τι πάει λάθος.



«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπως ακούγεται σε απόσπασμα που παρουσιάστηκε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια», πρόσθεσε.

Αρναούτογλου: Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου λέει: «Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσεν δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε, άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας».