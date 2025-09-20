Από τα προνόμια στην καταστροφή: Όταν τα «nepo babies» χάνουν τον δρόμο τους -Εθισμοί, σκάνδαλα και φυλακές - iefimerida.gr

Το να έχεις διάσημους γονείς δεν είναι πάντα ευλογία. Συχνά συνοδεύεται από πίεση, έλεγχο και υπερβολικές προσδοκίες.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο Τζο Χέμινγκς, τα παιδιά των διάσημων ανθρώπων, νιώθουν έντονο impostor syndrome, αμφιβάλλοντας αν η καριέρα τους οφείλεται στο ταλέντο ή στο όνομά τους. Η συνεχής δημοσιότητα και η εύκολη πρόσβαση σε αλκοόλ και ναρκωτικά οδηγούν πολλούς σε επικίνδυνες συμπεριφορές.

«Δεν είναι η ευλογία που φαντάζονται οι περισσότεροι», λέει η Χέμινγκς. «Το βάρος των προσδοκιών μπορεί να τους σπρώξει στην ανταρσία».

Μάρκο Πιερ Γουάιτ Τζούνιορ

Ο γιος του διάσημου σεφ Μάρκο Πιερ Γουάιτ, βρέθηκε και πάλι στο δικαστήριο, κατηγορούμενος για διαρρήξεις σε Somerset και Wiltshire το 2024. Σε μία από αυτές, σε ντελικατέσεν του Bath, αναγνωρίστηκε αμέσως από τα χαρακτηριστικά τατουάζ του, αφού το παντελόνι του κατέβηκε και αποκάλυψε τα οπίσθιά του στην κάμερα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μπλέκει με τον νόμο. Το 2023 είχε ομολογήσει διαρρήξεις στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων την κλοπή παιχνιδιών Jellycat αξίας 1.500 λιρών. Είχε επίσης προκαλέσει ζημιές έως 44.000 λιρών σε κατάστημα απολιθωμάτων στο Pimlico.

Μάρκο Πιερ Γουάιτ Τζούνιορ

Ο 30χρονος παλεύει με τον εθισμό από τα 13 του. Έχει ξοδέψει 250.000 λίρες από τα χρήματα του πατέρα του σε ναρκωτικά, αλκοόλ και ιερόδουλες, ενώ το 2016 μπήκε στο Big Brother για να ξεπληρώσει χρέη. Η παρουσία του στο σόου προκάλεσε πάνω από 600 καταγγελίες στην Ofcom, καθώς καταγράφηκε σε σεξουαλικές πράξεις με συμπαίκτρια.

Σε στιγμές απελπισίας έχει πουλήσει πολυτελή ρολόγια, όπως ένα Rolex 27.000 λιρών για μόλις ένα γραμμάριο κοκαΐνης. Το 2022 καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση για οπλοκατοχή και ρατσιστική προσβολή σε αστυνομικό. Στη φυλακή υποστήριξε ότι ασπάστηκε το Ισλάμ και αποφάσισε να μείνει καθαρός, περισσότερο απ’ όσο σε όλες τις προηγούμενες θεραπείες αποτοξίνωσης που είχαν κοστίσει στον πατέρα του πάνω από 1 εκατ. λίρες.

Τσετ Χανκς

Ο 35χρονος γιος του Τομ Χανκς ξεκίνησε τον εθισμό στα 16 του. Μετά από διαμονή σε «Wilderness Camp» για απεξάρτηση, βρέθηκε να καπνίζει κρακ και να πουλά ναρκωτικά. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον εαυτό του ως «κοκαϊνομανή, όπως ο Tony Montana».

Το 2015 καταζητήθηκε στο Λονδίνο, κατηγορούμενος ότι κατέστρεψε δωμάτιο ξενοδοχείου προκαλώντας ζημιές 1.200 λιρών. Είχε προηγηθεί καβγάς σε κλαμπ, όπου έπινε σαμπάνια και βότκα. Την ίδια χρονιά μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης, αλλά χρειάστηκε ένα τριήμερο όργιο κοκαΐνης το 2021 για να ζητήσει πραγματική βοήθεια.

Σήμερα δηλώνει καθαρός για περισσότερα από τρία χρόνια, παραδεχόμενος ότι ένιωθε «μαύρο πρόβατο» σε σύγκριση με την καθωσπρέπει εικόνα του πατέρα του.

Τσετ Χανκς / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP

Κάμερον Ντάγκλας

Ο γιος του Μάικλ Ντάγκλας και εγγονός του Κερκ Ντάγκλας μπλέχτηκε με ναρκωτικά από τα 13 του. Από την κάνναβη και το αλκοόλ προχώρησε σε κοκαΐνη, ηρωίνη και μεθαμφεταμίνες, ενώ κυκλοφορούσε με όπλο και διακινούσε.

Το 2009 συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης με σχεδόν μισό κιλό μεθαμφεταμίνης και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Στη συνέχεια βρέθηκε ένοχος και για λαθρεμπόριο ναρκωτικών μέσα στη φυλακή.

Αποφυλακίστηκε το 2016 και έκτοτε δηλώνει ότι έχει αλλάξει. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας Looking Through Water, δίπλα στον πατέρα του.

Ο Κάμερον Ντάγκλας (αριστερά) και ο Μάικλ Ντάγκλας / Φωτογραφία: Evan Agostini/Invision/AP



Μοντάνα Φίσμπερν

Η κόρη του σταρ του Matrix, Λόρενς Φίσμπερν, αποφάσισε στα 18 της να ασχοληθεί με πορνό, δηλώνοντας ότι ακολουθεί τα βήματα της Κιμ Καρντάσιαν. «Είχα ένα πάθος να κάνω πορνό», είχε πει, αποκαλύπτοντας ότι το σκεφτόταν ήδη από τα 16.

Η επιλογή της δεν την έκανε διάσημη, αλλά την έφερε αντιμέτωπη με τον νόμο. Έχει κατηγορηθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, ενώ το 2022 καταδικάστηκε σε δύο χρόνια αναστολή με περιοριστικούς όρους για επίθεση σε αστυνομικό στη Φλόριντα. Σήμερα έχει συμφιλιωθεί με τον πατέρα της και εργάζεται ως δασκάλα γιόγκα.

Η Μοντάνα είναι η κόρη του σταρ του Matrix, Λόρενς Φίσμπερν / Φωτογραφία: Instagram

Σον Στιούαρτ

Ο 44χρονος γιος του Sir Ροντ Στιούαρτ έχει δώσει πολλές μάχες με τον εθισμό. Από τα 13 του έκανε χρήση αλκοόλ και κάνναβης, ενώ αργότερα στράφηκε σε έκσταση και ηρωίνη.

Το 2002 πήρε υπερβολική δόση και πέρασε 90 μέρες στη φυλακή μετά από επίθεση σε φοιτητή. Έχει μπει σε κέντρα αποτοξίνωσης πολλές φορές, συχνά με τα έξοδα πληρωμένα από τον πατέρα του, όμως εγκατέλειπε τα προγράμματα μετά από λίγες μέρες.

Τον Φεβρουάριο του 2024 εισήχθη σε πολυτελές κέντρο στο Μαλιμπού, δηλώνοντας ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον πόνο της παιδικής του ηλικίας, που, όπως είπε, σχετίζεται με τη διάγνωση ADHD (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) και με ένα διαρκές αίσθημα αποτυχίας.

Ο γιος του Ροντ Στιούαρτ, Σον, εθίστηκε στην έκσταση και την ηρωίνη / Φωτογραφία: seanstewart/Instagram

Τσανς Χόγκαν

Ο 27χρονος γιος του ηθοποιού Πολ Χόγκαν (Crocodile Dundee) μεγάλωσε στο Λος Άντζελες. Ο ίδιος ο πατέρας του τον έχει αποκαλέσει «τρομερό άνθρωπο».

Μεγάλωσε σε βίλα 3,5 εκατ. δολαρίων στη Venice Beach και δοκίμασε καριέρα στη μουσική και τη μαγειρική, χωρίς επιτυχία. Είναι περισσότερο γνωστός για την ασταθή του συμπεριφορά.

Συχνά εμφανίζεται ατημέλητος στους δρόμους, ανεβάζοντας βίντεο όπου πίνει κρασί και μιλάει μπερδεμένα. «Αυτή είναι η ζωή μου... σε αυτό έχει καταλήξει», δήλωσε. Ο πατέρας του σχολίασε ψυχρά: «Ξέρει ότι τον παρακολουθούν τα ταμπλόιντ και παίζει θέατρο για αυτούς».