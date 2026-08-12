Μηχανικός εξηγεί: «Όταν ένα δωμάτιο έχει ήλιο όλη μέρα, πρέπει να τοποθετήσεις μια τέντα, γιατί αυτό σημαίνει άμεση εξοικονόμηση» - iefimerida.gr

Ένα απλό μέτρο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τους ζεστούς μήνες, χωρίς να χρειάζεται να περιοριστεί η χρήση του κλιματιστικού, εξηγεί μηχανικός.

Ο μηχανικός και ενεργειακός αναλυτής Jorge Morales de Labra επισημαίνει ότι το σημαντικότερο είναι να εμποδίζεται η υπερβολική θέρμανση του σπιτιού κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Καθώς πλησιάζουν οι θερμότεροι μήνες, η συνεχής λειτουργία του κλιματιστικού, των ανεμιστήρων και άλλων ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να αυξήσει αισθητά την κατανάλωση και, κατ’ επέκταση, τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το απλό μέτρο εξοικονόμησης με την τέντα

Ο Jorge Morales de Labra εξήγησε σε ισπανική ραδιοφωνική εκπομπή ότι μία από τις πιο αποτελεσματικές κινήσεις είναι η προστασία των χώρων από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

«Όταν έχουμε ένα δωμάτιο το οποίο χτυπά ο ήλιος όλη μέρα, πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε τέντα, γιατί αυτό είναι άμεση εξοικονόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν τα παράθυρα, οι τοίχοι και η μόνωση της στέγης.

«Τα παράθυρα που έχουμε, οι τοίχοι, η μόνωση της ίδιας της στέγης... αυτό θα μειώσει ουσιαστικά τον λογαριασμό», σημείωσε.

Πότε πρέπει να αερίζουμε το σπίτι

Ο ειδικός στάθηκε ιδιαίτερα στον σωστό χρόνο αερισμού της κατοικίας. Κατά τη διάρκεια των ζεστών ημερών, όπως είπε, «το κλειδί είναι να αερίζουμε το σπίτι το πρωί», όταν η διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό και τη θερμοκρασία έξω είναι μικρότερη.

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Με αυτόν τον τρόπο ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.

Τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο, η πρακτική αυτή αλλάζει. Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι χαμηλές, είναι προτιμότερο να ανοίγουν τα παράθυρα το μεσημέρι, όταν οι συνθήκες είναι πιο ήπιες, ώστε να ανανεώνεται ο αέρας χωρίς να ψύχεται υπερβολικά το σπίτι.

Η τοποθέτηση τεντών, η καλύτερη μόνωση σε παράθυρα, τοίχους και στέγη και ο σωστός αερισμός μπορούν, επομένως, να περιορίσουν την ποσότητα θερμότητας που εισέρχεται στην κατοικία. Έτσι, το κλιματιστικό δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς για να αντισταθμίσει τη ζέστη, με αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση και μικρότερο λογαριασμό ρεύματος.