Ο Ορέστης Τζιόβας για τα παιδικά του χρόνια: «Υπήρξα νταής και κακοποιητής στο σχολείο, μετανιώνω γι' αυτό» - iefimerida.gr

Για την ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο μίλησε ο Ορέστης Τζιόβας, λέγοντας μάλιστα ότι μάλλον δεν θα συνεργαζόταν μαζί του.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Ορέστης Τζιόβας παραδέχθηκε ότι ως παιδί υπήρξε νταής και ασκούσε μπούλινγκ σε συμμαθητές του. Εξέφρασε τη μεταμέλειά του για συμπεριφορές όπως ο χλευασμός και η απομόνωση, θεωρώντας το όμως ένα βίωμα που τον βοήθησε να ωριμάσει.

Ο ηθοποιός δηλώνει πως είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή, την οποία προστατεύει πλέον από τη δημοσιότητα. Ξεκαθαρίζει πως η δημιουργία οικογένειας δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητά του, καθώς αφιερώνει τον χρόνο του στον εαυτό του.

Σχετικά με την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη, ο Ορέστης Τζιόβας υποστηρίζει την κοινωνική επανένταξη, αλλά διευκρινίζει πως ο ίδιος προσωπικά δεν θα επέλεγε να συνεργαστεί ξανά μαζί του, εκφράζοντας αμφιβολίες για την αποδοχή του από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο της εξάρτησής του από ουσίες, χαρακτηρίζοντάς την ως μια αναγκαία διαδρομή λαθών. Θεωρεί πως αυτή η εμπειρία, αν και δύσκολη, τον διαμόρφωσε στον άνθρωπο που είναι σήμερα, βλέποντάς την σαν «γλυκιά ανάμνηση».

Ξεδιπλώνοντας πιο προσωπικά ζητήματα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στη συμπεριφορά που είχε απέναντι σε άλλα παιδιά, ομολογώντας ότι έκανε μπούλινγκ σε κάποια από αυτά, κάτι για το οποίο έχει μετανιώσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας στο αν θέλει να κάνει δική του οικογένεια, ο Ορέστης Τζιόβας ξεκαθάρισε πως τη δεδομένη χρονική περίοδο δεν είναι μέσα στις προτεραιότητές του.

Ορέστης Τζιόβας: «Δεν είχα καλό μέτρο και κριτήριο»

Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταξύ άλλων και για την εξάρτησή από ουσίες, επισημαίνοντας πως πλέον είναι πολύ καλά στην προσωπική του ζωή.

Όπως εξομολογήθηκε αρχικά ο Ορέστης Τζιόβας: «Υπήρξα νταής και κακοποιητής στο σχολείο. Δηλαδή, σε αρκετά μικρή ηλικία, που ακόμα δεν είχα καλό μέτρο και κριτήριο για το πώς πρέπει να φερόμαστε στους ανθρώπους. Ξέρεις, η απομόνωση ενός ατόμου, το να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν κάποια ειδική ανάγκη, να κοροϊδεύεις παιδιά που μπορεί να έχουν περισσότερα κιλά, να επιβάλλεσαι κάπως σε μικρότερους από εσένα. Αυτό είναι μπούλινγκ ξεκάθαρο. Είναι κάτι που το μετανιώνω, αλλά προφανώς χρειαζόταν να συμβεί, να το βιώσω, για να ξέρω πώς να μην το ξανακάνω».

Δείτε το βίντεο ﻿

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την προσωπική του ζωή και τη δημοσιότητα, είπε: «Δεν μετανιώνω που η προσωπική μου ζωή βρέθηκε στο επίκεντρο, γιατί δεν ήταν και δική μου επιλογή ακριβώς. Και επειδή δεν ήταν δική μου επιλογή και δεν μου άρεσε, δεν συμβαίνει πια. Αυτό το διάστημα είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή. Θα δούμε αν θα δημοσιοποιήσω ξανά κάποια σχέση μου».

«Θα πρέπει μετά να επανενταχθεί στην κοινωνία»

Για το εάν θα ήθελε να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, απάντησε: «Το σκέφτομαι, αν είναι κάτι που θέλω να το κάνω. Τουλάχιστον στη δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι ο χρόνος που αφιερώνω στον εαυτό μου και σε αυτό που θέλω να κάνω δεν μου περισσεύει για να πω ότι θα μπορούσα να κάνω οικογένεια, η οποία χρειάζεται πολύ χρόνο».

Αναφορικά με τη δικαίωση του Πέτρου Φιλιππίδη για την καταγγελία βιασμού εις βάρος του, ο Ορέστης Τζιόβας σχολίασε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλήθεια είναι πως δικαιώθηκε για μία ψευδή καταγγελία που έκανε κάποια κοπέλα εναντίον του, αλλά μην ξεχνάμε πως στον πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί» και έπειτα πρόσθεσε για τα σενάρια που θέλουν τον ηθοποιό να επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι: «Όποιος άνθρωπος υποπέφτει σε κάποιο σφάλμα, σε κάποια αδίκημα, και τιμωρείται γι’ αυτό, όμως, θα πρέπει μετά να επανενταχτεί στην κοινωνία. Δεν μπορούμε να αποβάλλουμε τους ανθρώπους από την κοινωνία, γιατί αυτό πια δεν είναι δημοκρατικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ο καλλιτεχνικός κόσμος θα τον αγκαλιάσει ή όχι. Εγώ δεν νομίζω να συνεργαζόμουν ξανά μαζί του».

«Έκανα λάθη, γιατί έτσι έπρεπε να κάνω»

Για την εξάρτησή του από τις ουσίες, ο ηθοποιός θεωρεί πως τα λάθη του τον οδήγησαν στο σημείο που βρίσκεται πλέον: «Ήταν μια περίοδος που εγώ προσωπικά έπρεπε να την περάσω λογικά. Απ’ ό,τι φαίνεται. Θα μπορούσε και να μην, αλλά δεν θα ήμουν και ο ίδιος άνθρωπος που είμαι τώρα. Τη θυμάμαι σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Έκανα λάθη γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Τόσο ήξερα».

Μιλώντας για το κομμάτι της τηλεόρασης, αποκάλυψε: «Είχα δεχτεί πρόταση να παρουσιάσω κάτι στην τηλεόραση, αλλά ναυάγησε. Για ένα τηλεπαιχνίδι, το οποίο ήταν και ενδιαφέρον. Όλοι έχουν γνώμη για πράγματα που δεν ξέρουν. Έχουν γνώμη για τον ηθοποιό που έγινε παρουσιαστής. Μπες λίγο στα παπούτσια του άλλου, μην κρίνεις τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Γενικώς οι άνθρωποι κρίνουν πάρα πολύ».

