Συγκλονιστική εξομολόγηση 17χρονης ορειβάτισσας που πέρασε 4 ημέρες στη «Ζώνη Θανάτου» στο Έβερεστ -Πώς γύρισε - iefimerida.gr

Μια 17χρονη ορειβάτισσα που επιχείρησε να ανέβει στην κορυφή του Έβερεστ έγινε viral, όταν μοιράστηκε τις κακουχίες που πέρασε σε τέσσερις ημέρες στη διαβόητη «Ζώνη Θανάτου» του ψηλότερου βουνού στον κόσμο.

Η Μπιάνκα Άντλερ, που έχει ήδη στο ενεργητικό της ρεκόρ ως η νεότερη γυναίκα που κατέκτησε το Manaslu (8.163 μ.) και το Ama Dablam (6.812 μ.), δημοσίευσε βίντεο στο TikTok το οποίο συγκέντρωσε 26 εκατ. προβολές μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Στο βίντεο φαίνεται εξαντλημένη, να παλεύει να αναπνεύσει μετά την επιστροφή της στο Base Camp.

Όπως εξήγησε, υπέφερε από έντονη δύσπνοια και πόνο στους πνεύμονες: «Μόλις γύρισα από το Καταφύγιο 2 και νιώθω απαίσια. Ο λαιμός και οι πνεύμονές μου… δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Είναι η χειρότερη κατάσταση που έχω ζήσει ποτέ».

Σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε ότι έφτασε στα 8.450 μέτρα – μόλις 400 μέτρα κάτω από την κορυφή των 8.849 μέτρων – αλλά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω ισχυρών ανέμων και πρώιμων συμπτωμάτων κρυοπαγημάτων.

«Δεν έβλεπα τίποτα, το χιόνι κάλυπτε τα πάντα. Ένιωθα τα χέρια και τα δάχτυλα των ποδιών μου να μουδιάζουν, σημάδια κρυοπαγήματος. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, αλλά πάντα θα επιλέγω τη ζωή αντί για μια κορυφή. Ένιωθα δυνατή, όμως έπρεπε να επιστρέψω», είπε.

Σύμφωνα με το walesonline, η νεαρή ορειβάτισσα δοκίμασε ξανά την επόμενη νύχτα από το Καταφύγιο 4, αλλά ήταν ήδη εξαντλημένη από τη δεκάωρη προσπάθεια της προηγούμενης. Έπειτα από τρεις νύχτες και σχεδόν τέσσερις ημέρες στη «Ζώνη Θανάτου», εκείνη και οι Σέρπα οδηγοί της γύρισαν τελικά στο Καταφύγιο 2.

Με πνευμονικό οίδημα η ίδια και ο πατέρας της

Κατά την αποστολή, ασθένησε και ο πατέρας της που τη συνόδευε, μένοντας πίσω στο Καταφύγιο 2, ενώ η ίδια συνέχισε. Μετά την κάθοδό τους, διαγνώστηκαν και οι δύο με πνευμονικό οίδημα μεγάλου υψομέτρου (HAPE) και σοβαρή αφυδάτωση.

«Αισθάνομαι ακόμη πολύ άρρωστη και απίστευτα κουρασμένη, χρειάζομαι χρόνο για να αναρρώσω», έγραψε στους ακολούθους της.

Η ιστορία της συγκίνησε χιλιάδες χρήστες που την επαίνεσαν για τη δύναμη και τη σύνεσή της.

Ένας σχολίασε: «Με εντυπωσίασε περισσότερο ο τρόπος που διαχειρίστηκες την κατάσταση, παρά το ότι έφτασες κοντά στην κορυφή. Τώρα μπορείς να ζήσεις μια ακόμη μέρα. Αυτό έχει σημασία. Είσαι πραγματική μαχήτρια».

Ένας άλλος έγραψε: «Το να γυρίσεις πίσω είναι από τις πιο δύσκολες αλλά και σωστές αποφάσεις για έναν ορειβάτη. Οι κορυφές θα σε περιμένουν πάντα».