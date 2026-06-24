Η αποκάλυψη της Όπρα Γουίνφρεϊ για τη Γουίτνεϊ Χιούστον: «Ήρθε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό και έπεσε από τη σκηνή» - iefimerida.gr

Μια άγνωστη πτυχή της σχέσης της με τη Γουίτνεϊ Χιούστον αποκάλυψε η Όπρα Γουίνφρεϊ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο διεθνές φεστιβάλ Cannes Lions.

Η κορυφαία Αμερικανίδα παρουσιάστρια εξομολογήθηκε πώς χρησιμοποίησε την τεράστια επιρροή της για να προστατεύσει την αείμνηστη σταρ από ένα ντροπιαστικό περιστατικό που θα μπορούσε να είχε καταστρέψει οριστικά την καριέρα της.

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Σύμφωνα με τη Γουίνφρεϊ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μαγνητοσκόπησης της εκπομπής «The Oprah Winfrey Show».

Η εμφάνιση της Γουίτνεϊ Χιούστον υπό την επήρεια ουσιών

Παρότι η πρώτη τους τηλεοπτική συνάντηση είχε κυλήσει ομαλά, η Χιούστον εμφανίστηκε σε επόμενη εκπομπή υπό την επήρεια ουσιών, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει από τη σκηνή μπροστά στα μάτια του κοινού.

«Είχα τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στο κοινό μου», δήλωσε η παρουσιάστρια. «Η πρώτη συνέντευξη που έκανα μαζί της... ήταν ''καθαρή'', αλλά την ημέρα που ήρθε να εμφανιστεί μπροστά στο κοινό δεν ήταν και έπεσε από τη σκηνή», εξήγησε. Η Γουίνφρεϊ σημείωσε ότι ήξερε πως η Χιούστον θα «καταστρεφόταν» αν η ιστορία έβγαινε προς τα έξω. «Παρότι το κοινό είχε κάμερες, τους παρακάλεσα να μη βγάλουν αυτές τις φωτογραφίες προς τα έξω, γιατί θα κατέστρεφε τη ζωή της, και δεν το έκαναν. Αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα».

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Το χρονικό μιας προδιαγεγραμμένης τραγωδίας

Η αποκάλυψη αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον πολύχρονο και επίπονο αγώνα της Γουίτνεϊ Χιούστον με τον εθισμό. Η «φωνή» της παγκόσμιας ποπ σκηνής βρέθηκε νεκρή από πνιγμό στην μπανιέρα του ξενοδοχείου The Beverly Hilton στις 11 Φεβρουαρίου 2012, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες αποτοξίνωσης -με εισαγωγές σε εξειδικευμένα κέντρα το 2004, το 2005 και το 2011- η Χιούστον αδυνατούσε να παραμείνει νηφάλια, με τα σημάδια της κατάρρευσης να είναι ορατά ήδη από την αυγή της νέας χιλιετίας.

Το 2000 απομακρύνεται κακήν κακώς από τα βραβεία Όσκαρ λόγω αλλοπρόσαλλης συμπεριφοράς στις πρόβες. Το 2002 σε μια ιστορική συνέντευξη στην Νταϊάν Σόγιερ, παραδέχεται τη χρήση αλκοόλ, μαριχουάνας, κοκαΐνης και χαπιών, επιμένοντας ωστόσο (ανεπιτυχώς) ότι τα προβλήματα ανήκαν στο παρελθόν.

Στην τελετή των Όσκαρ το 2012 έγινε ειδική αναφορά στη Γουίτνεϊ Χιούστον που είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες πριν / Φωτογραφία: ΑΡ

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«Αγοράζαμε με το κιλό»

Οι δύο γυναίκες είχαν συναντηθεί τηλεοπτικά αρκετές φορές (1998, 1999, 2009). Στην τελευταία τους μεγάλη συνέντευξη το 2009, η Χιούστον είχε προχωρήσει σε μια σοκαριστική εξομολόγηση για το μέγεθος της εξάρτησής της, η οποία είχε γίνει καθημερινότητα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του '90.

«Ανακατεύαμε τη μαριχουάνα μας με βάση (κοκαΐνης). Δεν αγοράζαμε δόσεις των 20 δολαρίων. Είχαμε χρήματα. Αγοράζαμε κιλά και ουγκιές. Είχαμε το δικό μας απόθεμα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον εθισμό της ως μια βαθιά οδυνηρή και μοναχική διαδικασία.

«Όταν φτάνεις στο σημείο να κάθεσαι στο σπίτι σου και απλώς να προσπαθείς να κρύψεις αυτό που δεν θέλεις να μάθουν οι άλλοι, είναι επώδυνο. Και μετά θέλεις κι άλλο, μόνο και μόνο για να μη σε δει κανείς να κλαις ή να καταλάβει ότι δεν είσαι ευτυχισμένος», είχε καταλήξει η σπουδαία ερμηνεύτρια, αποτυπώνοντας το σκοτάδι πίσω από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας.

