Όουεν Κούπερ: Θα γίνει ο «νέος Λεονάρντο Ντι Κάπριο»; -Τι αναφέρει ειδικός μετά την κατάκτηση του βραβείου Emmy - iefimerida.gr

Η νίκη του 15χρονου Όουεν Κούπερ στα 77α Βραβεία Primetime Emmy τον έκανε τον νεότερο άνδρα ηθοποιό που απέσπασε ποτέ Emmy στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο νεαρός ηθοποιός είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα ονόματα στο Χόλιγουντ, μετά τη δικαιολογημένη του διάκριση την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου για τον ρόλο του στη σειρά Adolescence του Netflix. Η συγκινητική μίνι σειρά τού χάρισε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ρεκόρ. Και όπως όλα δείχνουν, αυτή είναι μόνο η αρχή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα επόμενα βήματα

Ο έφηβος έχει ήδη κλείσει τον ρόλο του νεαρού Heathcliff στη νέα διασκευή του Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμεραλντ Φένελ, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τη Μάργκοτ Ρόμπι, τον Τζέικομπ Ελορντί και την Χονγκ Τσάου. Παράλληλα, εμφανίστηκε φέτος σε βιντεοκλίπ του Σαμ Φέντερ, θα συμμετάσχει στη νέα σειρά του BBC Film Club, ενώ έχει επιλεγεί και για μια ανεξάρτητη ταινία που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ Sundance το 2026.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Η ειδικός σε PR & Entertainment Lynn Carratt, μιλώντας στο Covers, τόνισε:

«Στα μόλις 15 του, ο Όουεν Κούπερ έγινε ο νεότερος άνδρας καλλιτέχνης που κέρδισε ποτέ Primetime Emmy – και ο νεότερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία που πήρε ποτέ το βραβείο».

Και πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι απλώς μια προσωπική νίκη για εκείνον. Τον καθιερώνει στην ιστορία των Emmy, πράγμα που σημαίνει ότι το όνομά του και η δουλειά του θα αναφέρονται πλέον σε συζητήσεις για εφηβικές ερμηνείες, ανατρεπτική υποκριτική και ρεκόρ βραβείων».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Όουεν Κούπερ τιμήθηκε με το Emmy Β΄ ανδρικού ρόλου για το Adolescence / Φωτογραφία: AP Photo/Chris Pizzello

Η Carratt αποκάλυψε επίσης ότι ο «νεαρός από το Λανκασάιρ» δήλωσε μετά τη νίκη του πως θα επιστρέψει κανονικά στο σχολείο την Τετάρτη. Ωστόσο, όπως σχολιάζει, η πορεία που ανοίγεται μπροστά του θυμίζει τον Μπάρι Κίογκαν:



«Έχει ήδη εξασφαλίσει τον επόμενο ρόλο του, ως νεαρός Heathcliff στα Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμεραλντ Φένελ. Η Έμεραλντ, που έγραψε και την ταινία-φαινόμενο Saltburn, ήταν υπεύθυνη και για την επιλογή του Ιρλανδού ηθοποιού Μπάρι Κίογκαν και μπορώ να δω ομοιότητες ανάμεσα σε εκείνον και τον Όουεν».

Στη συνέχεια εξήγησε: «Ο Μπάρι έχτισε μια καριέρα με παράξενους, ανησυχητικούς, ηθικά περίπλοκους ρόλους και έγινε αγαπημένος των βραβείων· και αυτό ακριβώς έκανε και ο Όουεν στο Adolescence. Θα μπορούσε τώρα να χαράξει τη δική του πορεία ως ο ηθοποιός που αναλαμβάνει πάντα τους δύσκολους ρόλους και τους απογειώνει».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Barry Keoghan / Φωτογραφία: Vianney Le Caer/Invision/AP

Παράλληλοι δρόμοι με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Η Carratt, ωστόσο, βλέπει και άλλες προοπτικές: «Βλέπω επίσης έναν νεαρό Λεονάρντο ΝτιΚάπριο σε αυτόν», σημείωσε, αναφερόμενη ειδικά στην πορεία του από παιδί-ηθοποιός μέχρι την υποψηφιότητα για Όσκαρ το 1993 με το «Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ».

«Ο Λεονάρντο ξεκίνησε νέος με το Γκίλμπερτ Γκρέιπ και απέσπασε γρήγορα αναγνώριση για τις συναισθηματικά έντονες ερμηνείες του, πέρα από την ηλικία του. Ήταν μόλις 19 όταν προτάθηκε για Όσκαρ για την ταινία. Όπως ο Λίο, έτσι και το ντεμπούτο του Όουεν στο Adolescence είναι ήδη βαρύ, πολυεπίπεδο και αντάξιο βραβείων», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο τώρα είναι «να κρατήσει χαμηλό προφίλ και να μείνει προσγειωμένος, επιλέγοντας ρόλους που θα ωφελήσουν την καριέρα του στο μέλλον».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο What's Eating Gilbert Grape το 1993 / Φωτογραφία: Paramount/Everett Collection